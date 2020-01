Redacción de Página Política De la

Comisiones

el jefe de la bancada del peronismo, Reynaldo Navarro. La prórroga de las sesiones ordinarias mantuvo a los diputados en guardia durante el verano, a la espera de una iniciativa del Ejecutivo que derive de alguna urgencia impuesta por las medidas del nuevo gobierno nacional, como la suspensión del Consenso Fiscal, que avalaron en sesión el 18 de diciembre.Ese modo guardia se extenderá hasta el 15 de febrero, cuando el gobernador abra, ante la Asamblea Legislativa, el nuevo período de sesiones ordinarias en Entre Ríos. Recién entonces se empezará a desplegar la agenda legislativa 2020, de la que poco se sabe por ahora.Entre las cuestiones más inmediatas, Navarro afirmó que no están previstas reformas en materia impositiva. “Quizá alguna moratoria, como en el orden nacional, pero no un aumento de impuestos”, aseguró.La suspensión del Consenso Fiscal –que este miércoles recibió sanción del Congreso Nacional- implica frenar por un año la reducción de impuestos que había acordado el gobierno de Cambiemos con las provincias. “En Entre Ríos se mantienen los porcentajes de 2019, lo que no quiere decir que no vayan a subir los impuestos por el cambio en el valor de la tasación”, diferenció el diputado.“No hay proyectos definidos aún, pero van a salir temas que tienen que ver con la reorganización del estado. Por ejemplo, si hay cuatro o cinco empresas, ver como fusionarlas; o reestructuración de organismos que ya no tienen sentido. Sobre todo, puede haber cambios para entes descentralizados”, informó.Ante la consulta, afirmó que “todavía no hay nada” respecto a proyectos que tengan que ver con el déficit de la Caja de Jubilaciones, “un tema que preocupa, para ver su sustentabilidad”. Navarro aseguró que “si se llega a mandar algo, será para consensuarlo con todos los actores políticos”.Tampoco se definió nada sobre lo que se presentan como dos grandes debates legislativos para 2020: las reformas política y judicial. Aún no hay tiempos proyectados para sus tratamientos y tampoco proyectos terminados.Para el 15 de febrero esperan tener definida la reforma en el reglamento de la Cámara a fin de aumentar el número de comisiones.La idea es desdoblar algunos de los grupos de trabajo que concentran temáticas que no se relacionan entre sí. Por caso: “Legislación Agraria, del Trabajo y Producción y Economías Regionales”; “Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente”; “Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales”; o “Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deportes”.De este modo, las comisiones serían más específicas en sus temas y se aportaría una mayor agilidad del trabajo porque, al ser más, se puede reducir el número de legisladores en cada grupo de trabajo.El aumento en el número de comisiones en Diputados (34 legisladores) resulta, en principio, lógico si se toma en cuenta que en el Senado (17 legisladores) hay 20 comisiones. La proporción de diputados que presiden comisiones se aproximaría más a la del Senado.La idea es pasar en Diputados de 11 a 18 comisiones.En la gestión anterior, bajo la presidencia de Sergio Urribarri, Cambiemos presidió cinco comisiones. El actual presidente, Ángel Giano ha expresado su voluntad de mantener ese criterio.En el peronismo algunos consideran un exceso la apertura de Urribarri en este punto. Si se aumenta el número de comisiones y Cambiemos mantiene la presidencia de cinco, el porcentaje de participación de la oposición estaría más en proporción con las bancas que ocupan, en una relación de 20 a 14.