Otras voces oficialistas

El mandatario entrerriano valoró además que las palabras de Fernández ponen “mucho énfasis en el desarrollo social y humano, de poder, incluir y ampliar derechos a muchos argentinos que hoy están dentro de ese cuarenta por ciento de pobreza que nos duele mucho”.“Hoy es una oportunidad para empezar a transitar un camino con mucha expectativa, de poner a la Argentina de pie y poder plantear los sueños colectivos que tenemos todos en Argentina para vivir en paz, para vivir en condiciones dignas y fundamentalmente nuestros hijos encuentren una patria donde podamos pensar distinto pero haya una matriz común”, remarcó Bordet.Respecto de la impronta que tendrá el nuevo gobierno, Bordet, que no mencionó en sus declaraciones a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, destacó que “esto ya se marcó desde un comienzo, de cuando se construye el Frente de Todos, que justamente tiene una actitud convocante, decidida a superar diferencias y que esto tiene que traducirse ahora en un concepto mucho más amplio para llegar a todos a quienes tienen otras propuestas"."Esto justamente fue el eje central del discurso de Alberto Fernández y en ese camino tenemos que estar trabajando”, ratificó el gobernador.Finalmente, al ser consultado sobre una visita del presidente a la provincia, afirmó que “la agenda es muy nutrida en estos días, pero me dijo que pronto va a estar”.La ministra de Desarrollo Social y vicegobernadora electa Laura Stratta publicó: “Acompañamos la jura del Presidente @alferdez y la Vicepresidenta @CFKArgentina. Vivimos un clima de mucha esperanza y alegría por esta nueva etapa. Convocamos a la unidad, a consolidar un contrato social fraterno y solidario, para poner a la #ArgentinaDePie”.El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, sostuvo que “el pueblo argentino vuelve a tener esperanza en el futuro! Con @alferdez vamos a recuperar el crecimiento y el trabajo, los beneficios sociales, la educación, la salud y la soberanía económica y política”.Por su parte, el diputado provincial Diego Lara afirmó que “Alberto nos devolvió la tranquilidad de saber que hay alguien pensando en nosotros y la certeza de que podemos volver a creer y confiar en la política” y agregó: “Más que orgulloso de pertenecer a este proyecto tan ambicioso que le devolverá la dignidad a la gente”.En tanto, el exgobernador Jorge Busti sostuvo: “Gracias @alferdez por tu compromiso para poner nuevamente a la Argentina de pie. Hoy empieza una nueva etapa para nuestro país y la tenemos que construir entre todos con mucha responsabilidad. Democracia para siempre #ArgentinaUnida”.El diputado provincial Julio Solanas fue otro de los que se refirió al acto: “Hoy comienza la tarea enorme de la reconstrucción de la #UnidadNacional. ¡Qué así sea! ¡Fuerza @alferdez! ¡Fuerza @CFKArgentina!”.También el diputado Gustavo Zavallo hizo referencia al acto de asunción: “Un discurso del presidente @alferdez dotado de sentido común, sensibilidad social y metas claras, siempre situando en el centro de la escena al argentino de a pie, al trabajador. Se vienen tiempos de cambios, de renovar esperanzas en un país mejor para todos. Unidos, siempre”.En tanto, el senador electo Adrián Fuertes manifestó: “Que alegría y emoción al escuchar el discurso y la impronta de Alberto Fernández. Va a ser el Presidente que todos los argentinos estábamos esperando”.Por su parte la ex senadora Sigrid Kunath destacó varios de los fragmentos del discurso de Alberto Fernández: "#NiUnaMenos debe ser un desafío de toda la sociedad"... "abrazaremos a todos quienes sean discriminados”, definiciones que emocionan”.