Redacción de Página Política De la

Funcionarios

Bloques

Sin mujeres

El encuentro se inició con la toma de juramento a Julio Solanas por parte del presidente del cuerpo saliente, Sergio Urribarri. Fue el exintendente de Paraná quien se ocupó de tomar juramento a los nuevos diputados.Tal como lo había anunciado, el peronismo consensuó que sea José Cáceres el vicepresidente del cuerpo y el PRO unificó criterios en torno al nombre de Esteban Vitor para vicepresidente segundo.Carlos Saboldelli, funcionario de carrera de la Cámara de Senadores, cercano al espacio político que lidera el saliente vicegobernador Adán Bahl, ocupará la Secretaría de la Cámara de Diputados.Nicolás Pierini, cercano a Sergio Urribarri, seguirá siendo funcionario de la Cámara. Juró como prosecretario del cuerpo.El Frente Justicialista Creer Entre Ríos eligió a Juan Navarro para presidir la bancada; la Unión Cívica Radical (UCR) definió que Gustavo Cusinato presida el bloque y el interbloque de Cambiemos; Vitor presidirá a los diputados del PRO. Juan Domingo Zacarías armó un bloque unipersonal del Movimiento Social Entrerriano.En el peronismo se habían definido los nombres a principios de semana, pero en Cambiemos se terminó de cerrar el acuerdo el jueves a la noche, con la presidencia del interbloque para la UCR y la vicepresidencia de la Cámara para el PRO, como informó oportunamenteLa diputada radical María Gracia Jaroslavsky tomó la palabra para “lamentar” que no haya una sola mujer entre las autoridades de cámara electas en la sesión. Tampoco hay mujeres al frente de los bloques.Al parecer, el asunto fue debatido en labor parlamentaria pero el planteo de las mujeres no llegó a buen puerto. Tambien hicieron uso de la palabra, adhiriendo al planteo, Solanas que advirtió que “no es un buen mensaje” el que da el cuerpo; Stefanía Cora; Ayelén Acosta; y Mariana Farfán que se ocupó en reclamar que, al menos, se ponga a mujeres al frente de las comisiones que aun no están definidas