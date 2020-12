En todos ellos, el fiscal extorsionador que se desempeña en Nogoyá, Federico Uriburu, quedó en los lugares 19, 17, 18, 19 y 19. Computando el puntaje de todas las instancias quedó último en la general De Uriburu se ha contado sólo una parte. La causa por violencia de género contra una abogada y las sospechas cada vez más firmes de una sociedad con el presidente del Colegio de Abogados de esa ciudad, Mariano Navarro, están en conocimiento los tres poderes del Estado. Sólo resta que se haga algo ante un caso institucional que tiene, como primera víctima, a Florencia Alberto, que se quiere ir de Nogoyá. Se está, apenas, ante la punta del icerberg.En una entrevista con, Gustavo Bordet hizo referencia al Consejo de la Magistratura y dijo que ante cualquier suplencia se debería elevar una terna para que el Poder Ejecutivo elija uno y luego envíe su pliego al Senado para que se le preste acuerdo. Ante los dichos del Gobernador, en la Asociación de Magistrados de Entre Ríos aseguraron que lo solicitado por el mandatario está establecido en el artículo 207 de la Constitución provincial y se cumple, aunque reconoció que no en todos los casos. Osea, cumplir lo que dice la carta magna a veces.Este lunes, el sitiopublicó un informe que se nutre de información que publicó el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) y que explicita que 7 de cada 10 fiscales no lograron su cargo por concurso ni cuentan con el aval del Senado. Es decir que el 70 por ciento ha sido nombrado a dedo Seis departamentos ni siquiera cuentan con un titular en su territorio y las investigaciones son realizadas por interinos o suplentes. Algo similar, y que merece otro capítulo, sucede con los jueces de garantías. Interinos acumulan antecedentes durante años. La precariedad institucional se profundiza aún más en tiempos de crisis de credibilidad y representación.El Consejo de la Magistratura fue uno de los avances más importantes en materia judicial que se hicieron en Entre Ríos en los inicios del Siglo XXI. El organismo asesor y evaluador se complementa con el instituto del Jurado de Enjuiciamiento y el Juicio Político, que tienen la atribución de investigar y penalizar a los funcionarios judiciales. El sistema de control y transparencia del Poder Judicial entrerriano es mucho más equilibrado y ajustado que lo que ocurre en Nación. Pero las manipulaciones no las genera el propio sistema, sino las personas.