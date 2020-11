Redacción de Página Política De la

Formato zoom

No es que fuera un peronista alejado de los organizadores. De hecho el invitado, Emilio Martínez Garbino, se convirtió en la “pata local” de los sectores reunidos en torno a la figura del excompañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. El exsenador peronista tuvo su última actuación días pasados en Santa Elena, localidad a la que llegó para expresar el apoyo a Luis Miguel Etchevehere en su denuncia por usurpación contra la hermana, Dolores, y el Proyecto Artigas.Emilio sí dijo lo suyo. Habló de las dificultades de construir por fuera del PJ: “Hay una cultura muy arraigada. Hay gente que te dice, ‘ustedes son los mejores, los más lindos, ojalá tengan suerte’. Y lo que te están diciendo es ‘vamos a votar al que tenga posibilidades de acceder al poder”, lo graficó. Y aseguró además que las representaciones a las que se accede a nivel legislativo -como en 2003 en la que su espacio puso cuatro diputados-, “te los van chupando, te los van anestesiando. Es una lucha titánica”.Contó que junto a Bárbaro están “tratando de nuclear a todo ese peronismo que no comparte nada con La Cámpora ni se siente a gusto con el gobierno de Alberto Fernández”. “Les cuesta dar el pasito, tal vez por nostalgia, para evitar que le vayan a decir que traicionó. Al que ya lo hizo vivió le resulta mucho más fácil todo esto”, dijo.En Entre Ríos construye al lado de Mario Moine (“me está dando mucha información”, dijo) y mencionó a un par de dirigentes del oficialismo con los que “está charlando” aunque reconoce que no estarían cerca de sacar los pies del plato.En su opinión “Bordet es un buen muchacho pero el suyo es un gobierno anodino, sin brújula, como un almacenero que abre la persiana y que espera que caiga alguien a ver que piden. Ese estilo de gestión no va más”.Ante una de las preguntas de los dirigentes radicales que participaban del zoom, atribuyó al montielismo la decisión de no facilitar la alianza en 2003 con Sergio Varisco, el candidato de la UCR en aquel momento. “Teníamos la fórmula y todo, pero un sector del montielismo pidió un cuarto intermedio en el congreso provincial y ya no se aprobó”, aseveró.Hace un par de meses que Lacoste promueve este ciclo de encuentros en un espacio del radicalismo que integran el presidente del Comité provincial, el intendente Leandro Arribalzaga; Ricardo Gutiérrez; Ricardo Labarba; Alberto Rotman, entre otros.Para el encuentro de ayer no sólo se convocó al peronismo. También hubo dirigentes de la agrupación Alberdi que dentro del PRO encabeza Hernán Pichi Blázquez; el exconcejal electo por el massismo, Luis Todo Díaz; y los dirigentes del socialismo que conduce María Emma Bargagna, Paulo Rodríguez y Juan Carlos Meillard.Lacoste anunció para el próximo encuentro una exposición vinculada al rol de la Franja Morada en la actividad política del radicalismo.