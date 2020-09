, sin aclarar que en este caso influye sobre sectores de bajísima información y formación. Y peor, los divierte.El fiscal Juan Ramírez Montrull formuló el requerimiento de remisión a juicio de la causa que tiene como imputado a Eduardo Prestofelippo, conocido como, un personaje que graba videos y los difunde en redes sociales. Con un estilo provocador y dinámico suele apelar a información distorsionada y, desde una perspectiva misógina y filonazi, ataca violentamente a un sector político o colectivo social.El comunicador es de origen paranaense. Radicado en Córdoba hace unos años inició su carrera de “influencer” o youtuber con apoyo tácito de la política en general, según reconocen en el seno de las mismas organizaciones partidarias. Cada vez que un video golpea a un dirigente, el contrincante suele repartirlo con entusiasmo. No es, por suerte, en todos los casos.Adán Bahl decidió llevarlo a la Justicia luego de que Prestofelippo publicara un video en Youtube el 2 de mayo pasado bajo el título “Violadores y asesinos libres ¿dónde están las feministas? Interna K”, en el que incitaba a que “vayan a la casa del intendente y le prendan fuego la casa con toda la familia adentro”.Luego de la denuncia, el paranaense prestó declaración el 9 de junio vía videocinferencia por el protocolo establecido por la pandemia del coronavirus. La noticia fue revelada por el periodista Néstor Bellini en El Diario.El delito que se le imputa es el de instigación a cometer delitos e incitación a la violencia, previsto en el artículo 209 y 212 del Código Penal. Cuando el matutino reveló la noticia, Prestofilippo envió un comunicado en el que se defendió: “Se trata de una causa política, en la que se está utilizando los recursos del Estado y el mismísimo poder punitivo, para callarme”. Los productos no sólo tienen contenido para defenestrar a algún dirigente, sino invoca cuestiones personales y privadas de los mismos.Luego, en la audiencia ante el fiscal, pidió perdón a los hijos y a la madre del intendente. “Lo que dije, se trataba de un informe semanal, en vivo, y se me salió la cadena (…) alguien serio, no le daría la entidad que le quieren dar a mis palabrotas. Lo mío fue una expresión, desubicada, un exabrupto”, sostuvo. El video ya había provocado su objetivo: que se viralice. Tiene más de 75.000 seguidores en Twitter, más de 12.000 en Facebook; cerca de 195.000 en Instagram y 233.000 seguidores en su canal de YouTube. Estos números suelen entusiasmar a los dirigentes, aunque allí no se promueva el debate.Pese a la denuncia de Bahl y la causa en marcha, Prestofilippo volvió a ser noticia en el marco de la última manifestación del 17A al utilizar su Twitter en referencia a Cristina Fernández, mientras se debatía en el Senado de la Nación el proyecto de reforma judicial. Posteó en referencia a la Vicepresidenta: “Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo”. El senador Oscar Parrili anunció que lo denunciaría.El paranaense, pese a ser un furibundo detractor de la política, tuvo un fugaz paso por la arena política cuando aspiró a ocupar un cargo legislativo en Córdoba de la mano del partido de José Luis Espert.