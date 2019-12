Redacción de Página Política De la

Según lo prevé la carta orgánica del partido centenario, en su artículo 31º, los jóvenes radicales tienen representación con voz y voto en todos los organismos. En el caso del Comité Nacional, corresponden dos delegados titulares y un suplente. Uno de estos puestos recayó en la hija del exintendente Sergio Varisco.En el congreso nacional se procedió a la renovación de todas las autoridades. En ese marco, fue electa Belén Pérez como nueva presidenta de la Juventud, en reemplazo de otra mujer, Luciana Rached que cumplió su mandato.La dirigente del radicalismo llega a ese cargo nacional, luego de ocupar distintos lugares en la conducción provincial y la presidencia de la Juventud Radical de Paraná.La legisladora entrerriana agradeció “la nueva responsabilidad” que le toca asumir y rescató “el fuerte compromiso con temas trascendentes, tanto de la presidente saliente como de la nueva conducción”.Con relación al puesto que le toca, apuntó: “Es un desafío que me honra e interpela a una mayor responsabilidad y el que ejerceré con mucho compromiso y dedicación como lo he hecho en cada lugar que me ha tocado ocupar. Son tiempos de protagonismos políticos y sociales a los que no tenemos permitido renunciar. Las mujeres llegamos para quedarnos y liderar estos procesos que vienen”.En este marco, remarcó: “Si una mujer entra en política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran en política, cambia la política”.