Algunos datos

“Es cierto que la figura de Coordinador de Junta existe desde hace 30 años, pero no es cierta la cantidad de los cargos creados, que en vez de bajar ha ido creciendo sin ninguna razón. Muchas veces los senadores departamentales sugieren personas para ocupar ese cargo. Entendiéndose que sería uno por departamento, hablaríamos de 17 en total. Ahora nos enteramos que nombraron 44 y no sabemos si no hay más, porque no publican los decretos de nombramientos”, lamentó.“En números, 22 millones de pesos les sale a los entrerrianos la tarea de los nuevos coordinadores designados. Sería interesante que al menos destinen la mitad para luchar contra el Covid 19 en las Comunas y Juntas. ¿Cuánta ayuda les dieron a los pueblos chicos para la pandemia? La respuesta es muy clara: nada”, agregó Maneiro.“Con la creación de las Comunas en Entre Ríos, 53 dejaron de ser Juntas de Gobierno, creándose esta figura con funciones y personal similar a un Municipio, pero en pequeña escala. A su vez, 5 Juntas dejaron esa categoría pasando a ser Municipios. Las Comunas son organizaciones autónomas, cuentan con un presupuesto propio, su financiamiento por vía coparticipación y poseen funcionarios que perciben ingresos por desarrollar la tarea de representarlas”, describió Maneiro.“La figura del Coordinador de Comuna no tiene ningún sentido ni justificación. Y los coordinadores de Juntas deberían ser cada vez menos y son cada vez más. Designar 44 coordinadores en este contexto, no encuentra justificación ni técnica ni económica, solo se entiende por la necesidad de sostener el ‘aparato’ del gobierno provincial, reflejado esto en que muchos de los designados fueron candidatos y perdieron en sus distritos”, opinó el diputado provincial.Luego hizo especial mención al Departamento Paraná: “El colmo es el Departamento Paraná, donde hay doce personas designadas. Es casi la misma cantidad que las Juntas existentes. Un despropósito evidente".“Pretender justificar este desborde sosteniendo que la figura del Coordinador de Juntas tiene 30 años, es mirar para otro lado y desconocer la situación de “emergencia” en la cual se encuentra la provincia tras tantos años de un descontrol que, lamentablemente, continúa”, resaltó.