“Si hay una tarea por delante a cuidar todos los días es dejar la idea de grieta como sistema de construcción y de acumulación política en la Argentina para ir a la búsqueda de consensos, señaló ante Jorge Fontevecchia.De acuerdo con Massa, el fin de la política bipolar es producto de la propia acción de gobernar, algo que el electo “tiene que hacerlo para todos. Eso supone correr permanentemente los límites del electorado propio. Uno deja de pensar solamente en términos de a quién defiendo porque me votó para pensar en cómo aplico políticas que lleguen a todos”.Para el líder del Frente Renovador, “la democracia mundial marcha hacia las coaliciones de partidos. Puede observarse en Uruguay hoy con un frente de centroderecha, pero antes con el Frente Amplio o lo de la Concertación chilena o el frente de derecha chileno. También lo vemos en Brasil”.“En el fondo, lo que sucede es que empieza a aparecer la sociedad de nichos, y eso obliga a la suma de distintas representaciones de nichos para construir coaliciones de gobierno”, explicó.Massa no considera el incremento de la popularidad de Fernández, producto de su manejo de la pandemia, como un elemento capaz de desequilibrar al Frente de Todos. “Alberto está en el vértice de la coalición. El crecimiento de su popularidad permite agrandar la coalición (…) Bienvenida la popularidad del Presidente y el reconocimiento: significa que estamos eligiendo en algunos temas caminos que tienen que ver con los deseos, con los proyectos de la sociedad”, dijo.En relación con la elección de medio término del año que viene, Señaló que el jefe de Estado “va a tener la responsabilidad y la tarea de otorgar equilibrio a la coalición, ampliar su base electoral e ir seleccionando lo que crea que es mejor para ofrecerle a la sociedad en ese momento. Alberto, casi como mandato implícito, representa el equilibrio en la sociedad argentina y en la coalición”.Respecto de la idea reiterada por el primer mandatario de que el líder del Frente Renovador “es la persona que más se preparó para ser presidente”, Massa aseguró que “como en algún momento tenía el deseo y la convicción (de llegar a la Casa Rosada), hoy no anidan ese deseo y esa convicción. No es una cosa en la que esté pensando” para 2023.“Si a Alberto le va bien, será reelecto. Si a Alberto le va mal, a todos nosotros nos va a ir mal. Por lo tanto, en lo único que tenemos que trabajar es en que a Alberto le vaya bien. Después, quien venga, quien lo suceda, la verdad es que es una discusión alejada de la vida institucional y política de hoy de la coalición y de las charlas que tenemos. Debemos resolver lo de hoy, no estar en una carrera por el mañana”, aseveró.El jefe de la Cámara Baja también se refirió a sus relaciones con la familia Kirchner. Dijo que su vínculo con el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, es “muy buena” y calificó como “un gravísimo error” considerar a este como un apéndice de la expresidenta.“Máximo es Máximo y Cristina es Cristina. Es como decir: ‘Malena y vos son lo mismo’. No, no somos lo mismo. Y no solamente en las cuestiones de carácter, sino en la opinión sobre diversos temas, en las gestualidades”.En ese sentido indicó que Máximo es más parecido a Néstor Kirchner que a Cristina, aunque “no es una cuestión de ideas o de la mirada del país, sino de trato cotidiano”.