Mattiauda, en su época de senador

PASO

Respecto al “gasto sin sentido” esgrimido como argumento por el oficialismo provincial para apoyar la suspensión de las PASO, el diputado de PRO dijo que le resulta “poco convincente” porque en 2019 “Bordet decidió desdoblar las elecciones para beneficio político personal, pero con un costo millonario para los entrerrianos en una provincia endeudada y con números en rojo”.Hay que recordar que Bordet pudo desdoblar las elecciones gracias a la sanción de una ley en 2018 que acordó con los legisladores de Cambiemos. El arreglo se produjo, más precisamente, en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado que se realizó el 22 de agosto de 2018, de la que fue parte el entonces senador Mattiauda Con ese acuerdo, los legisladores de Cambiemos terminaron acompañando una opción a la que públicamente se habían opuesto, marcando que el desdoblamiento costaría 500 millones de pesos y que obligaría a los entrerrianos a votar hasta cinco veces en 2019, si hubiera balotaje.Los problemas internos del peronismo y la oposición de la UCR y el PRO habían hecho caer antes una reforma más amplia promovida por Bordet , que planteaba boleta única de papel, representación de minorías y equidad de género. Pero el Gobernador logró luego el consenso opositor para su propósito de desdoblar las elecciones. Se especuló entonces con un acuerdo directo con el presidente Mauricio Macri, que bajó la orden de votar a Cambiemos.En su defensa, los senadores y diputados de Cambiemos argumentaron entonces que limitaron la discrecionalidad del Gobernador, al fijarle una fecha precisa para desdoblar. Y que también lograron hacer algo de daño, al quitar la representación de minorías, que podía servir para contener la interna peronista. El malestar en el peronismo con ese acuerdo, en particular en el kirchnerismo, l es dio la razón.Como sea, Mattiauda y el resto de los legisladores de Cambiemos del anterior período legitimaron con su voto la reforma electoral abreviada con la que Bordet -evoca hoy el diputado- obtuvo un “beneficio político personal, pero con un costo millonario para los entrerrianos en una provincia endeudada y con números en rojo”.Es cierto que Bordet podría no haber desdoblado las elecciones. Pero jamás hubiera podido hacerlo sin la reforma que legitimó Cambiemos y que sólo sirvió para desdoblar, sin boleta única, sin equidad de género y sin representación de minorías.Naturalmente, la intención de Mattiauda no era recordar aquel acuerdo con Bordet, sino argumentar su rechazo a la suspensión de las PASO. En el comunicado enviado a, el legislador señala además que en materia sanitaria “hay una clara contradicción” del gobierno porque “promociona la vacunación para el próximo año, flexibilizó el turismo nacional e internacional, pero quiere suspender un proceso eleccionario que se realizará dentro de 9 meses”.“Hay que buscar alternativas para realizar las PASO, no para suspenderlas”, dijo y agregó que si el gobierno avanza en ese sentido “demostrará una vez más lo poco que le interesa la institucionalidad”.“Quizás el gobernador Bordet no quiere toparse con la realidad de un mensaje negativo de las urnas y por eso hace fuerzas para que no haya primarias, que en definitiva son un termómetro del estado de ánimo de la sociedad de cara a las generales”, interpretó.