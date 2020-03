Redacción de Página Política De la

El legislador de Gualeguaychú salió al cruce de las declaraciones de Julio Solanas, quien habló de “muerte evitable”. El diputado oficialista había acusado a la oposición de “oportunismo político” y de “montar un escenario favorable para la interpelación”, tras el pedido presentado contra la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.Y pidió a Solanas que “no exagere la defensa del gobierno provincial en un tema tan sensible” y que “si tanto apoya a la gestión de (Gustavo) Bordet, como él lo resalta en cada declaración, no debería oponerse a que los responsables brinden explicaciones y despejen cualquier duda que la sociedad tenga”. “Si no acompañan el pedido de interpelación, quedará claro que el oficialismo (en Diputados) encubre a los funcionarios porque no quiere que se sepa lo que ocurrió”, se despachó en un comunicado.“Resulta extraño que el Gobernador mantenga llamativo silencio respecto al hecho sin encontrar responsables, cuando ha demostrado que uno de los pilares de su gestión son las capacitaciones en violencia e identidad de género”, puntualizó el diputado de Gualeguaychú.