La denuncia fue promovida por el legislador de PRO este jueves ante el Ministerio Público Fiscal Federal de Paraná, para determinar si existen “conductas violatorias de las restricciones, prohibiciones y medidas sanitarias preventivas de salud” vigentes en Argentina, por parte de “una cantidad no determinada de personas”, sin domicilio en la provincia, que viajaron hacia la estancia “Casa Nueva” y se encuentran apostadas en un sector de la misma.En su condición de “funcionario público elegido democráticamente y por imperio constitucional”, Mattiauda -un legislador muy cercano a los intereses agrarios- solicitó una “urgente investigación” para determinar cómo un grupo numeroso grupo de personas, varias de ellas provenientes de diferentes puntos del país, ingresaron a Entre Ríos y transitaron por distintas rutas nacionales y provinciales superando los controles que las fuerzas de seguridad tienen apostados en esas vías de circulación.“Me ha surgido el interrogante respecto del cumplimiento de estas personas, ajenas a la localidad y establecimiento señalados, de las restricciones sanitarias en materia de circulación y prevención en relación a la pandemia de coronavirus y a la emergencia declarada en consecuencia”, señala el texto de la presentación.Agrega que varios de los protagonistas de la contienda judicial en desarrollo (entre ellos cita a Dolores Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere y Juan Grabois) “han ratificado que una cantidad no determinada de ciudadanos no domiciliados ni residentes en el departamento La Paz, han viajado hacia el campo Casa Nueva.“Nos encontramos ante un grupo importante de personas que han ingresado a la provincia desde otros puntos del país, razón por la cual corresponde determinar si se encuentran exceptuados de la normativa vigente” en el marco del DNU de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, que restringe la normal circulación por el país “ante la crisis sanitaria que la sociedad padece con motivo de la pandemia de coronavirus, e impone diversas prohibiciones y limitaciones”, precisa el texto de la denuncia.