Médicos radicales contradicen a Schneider

Aunque no lo nombran, plantean que no se puede afirmar –como lo hace el intendente de Crespo- que no haya circulación del virus, porque faltan testeos. Piden su realización y que se respete la autonomía municipal para flexibilizar la cuarentena, pero siempre “atendiendo todos los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno provincial”.

Sábado 30 de Mayo de 2020