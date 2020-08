Redacción de Página Política De la

Inspirado en Fátima

Donación de plasma

Es el caso de la Campaña de Concientización para la Equidad de Género en el Trabajo Doméstico y Tareas de Cuidado no Remuneradas, iniciativa de la diputada del Frente Creer Entre Ríos, Carina Ramos.Se impone al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad en tanto autoridad de aplicación, la tarea de definir los contenidos de la campaña que debe realizarse “a través de actividades públicas, propaganda en espacios públicos, canales de comunicación oficiales de los que dispone el Estado Provincial y medios de comunicación”. Se invita a los municipios a adherir al proyecto que fue girado a la Cámara alta para su tratamiento.En sesión, la diputada Ramos dio precisiones acerca de la inequidad existente en la distribución de las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Describió “la doble jornada laboral dentro y fuera de la casa que sufren muchas mujeres” que de esta manera “postergan su crecimiento laboral, profesional, su formación académica, y no pueden disfrutar del tiempo libre”. Además, brindó estadísticas recabadas por una investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Conicet que dan cuenta del modo en que el contexto de pandemia profundizó esta desigualdad.“Este no es un problema individual, personal de alguna mujer. Es un problema social y político y como tal debe ser abordado”, dijo al convocar a la adhesión al proyecto.Otro texto legislativo aprobado --que tuvo tratamiento en la Banca de la Mujer y en la Comisión de Legislación General-- es el Protocolo de Pautas y Medidas Mínimas de Trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas víctimas de violencia de género” aplicable por los distintos poderes del Estado.Es un proyecto de la diputada del Frente Creer Entre Ríos, Paola Rubattino, que tuvo como marco la necesidad de buscar una respuesta tras la desaparición de Fátima Acevedo, paranaense víctima de femicidio cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.La legisladora de Gualeguay fundamentó en el recinto el proyecto que apunta a centralizar la tarea en la figura del fiscal; faculta al Ministerio de Gobierno a hacer los ajustes al protocolo que se consideren pertinente; y crea una Comisión de Seguimiento de la norma integrado por representantes del Ministerio Público, de la Defensa, de la Magistratura; dos delegados del Ejecutivo y dos del Poder Legislativo. Rubattino valoró los aportes de sus pares; de la ministra Rosario Romero; y del Fiscal de Género, Leandro Drago.Entre las “pautas mínimas” se plantea que la actuación del Estado garantice la perspectiva de género; la celeridad; accesibilidad, buen trato y contención a la familia; información; no revictimización; personal capacitado; abordaje integral y coherente entre las distintas áreas del Estado.Se fijan pautas para la actuación de las fuerzas de seguridad; se determinan criterios para indagar a familiares y allegados en la información indispensable para la búsqueda; se añaden algunos criterios respecto del uso de la imagen de la persona desaparecida y regulación para su divulgación.Se incluye un apartado especial en el caso de que sea una niña la persona buscada, con la actuación de distintos organismos de la Justicia y el Ejecutivo de actuación en Minoridad.Entre otros asuntos, además, se aprobó un proyecto de declaración de interés de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, iniciativa de la diputada Silvia “Nené” Moreno; y un repudio impulsado por la legisladora Mariana Farfán al trato machista de un fiscal a una periodista de C5N, acto en el que además instó a actos de justicia “por mano propia”.También tuvo media sanción y fue girado al Senado un proyecto del diputado Jorge Cáceres por el que se promueve “la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes convalecientes recuperados de Covid-19, con el objeto de su estudio y tratamiento en los pacientes que lo requieran” y en el marco del Plan Estratégico para Regular el Uso del Plasma con fines terapéuticos fijado por Nación.Se fija como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Programa Provincial de Hemoterapia que determinará los requisitos para ser donante, en concordancia con la Ley de Sangre Nº 22.990; impulsará campañas de difusión; estará a cargo de un Registro de Pacientes Recuperados que se crea por la ley.Se plantea como objetivo la creación de un Plan Estratégico para Regular el Uso de Plasma de Pacientes Recuperados de Covid-19 con Fines Terapéuticos. Se apunta así a “garantizar la disponibilidad de plasma”; la administración de plasma en determinadas condiciones a quienes estén cursando la infección; y avanzar en la investigación científica del tema.