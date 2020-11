Redacción de Página Política De la

Salud y derechos

El proyecto

Se trata de una norma que va en línea con lo que la semana pasada fue la nueva reglamentación a la ley nacional de cannabis medicinal que dictó el gobierno de Alberto Fernández. La decreto habilitó el autocultivo con fines medicinales -lo que hasta la fecha no estaba permitido-, amplía la gama de afecciones para la que se autoriza su uso y promueve la investigación científica.La iniciativa entrerriana, aprobada por unanimidad y con dictamen de la Comisión de Salud Pública, fue presentada por los diputados oficialistas Néstor Loggio y Silvia Moreno. Abarca distintos aspectos de la temática porque contempla las autorizaciones para el autocultivo, prevé la perspectiva científica en la generación de políticas públicas, contempla un aspecto vinculado a la promoción de emprendimientos de la economía social y crea un consejo consultivo con participación del Estado, las universidades y organizaciones de la sociedad civil.El diputado Jorge Cáceres, presidente de la comisión que abordó el tema, destacó “la lucha incansable de tantas madres, tantas familias, en busca de una solución que la farmacología no ha podido lograr”. Pidió la adhesión a lo que será “una norma virtuosa y necesaria”.Loggio y Moreno se turnaron en el uso de la palabra para defender el texto en debate. El diputado mencionó que el proyecto parte de un proceso “de construcción de normas que tienen que ver con el reclamo social, popular, con la organización del pueblo”.Repasó el trabajo realizado en la provincia. Destacó los aportes de las integrantes de Mama Cultiva, “madres extraordinarias a la que este país nos tiene acostumbrados, madres que luchan por sus hijos”; los que hicieron los “jóvenes y brillantes abogados” de la Asociación del Pensamiento Penal; y de la Asociación de Plantadores y Agricultores Cannabicos de Paraná, además de reconocer la tarea de la diputada nacional Carolina Gaillard que “fue pionera en trabajar en este tema cuando era prácticamente pecaminoso hablar de cannabis”.A su turno, Moreno hizo un repaso del encuadre del texto en la perspectiva de los Derechos Humanos, en la Constitución Nacional y provincial y en la legislación nacional en materia del cannabis medicinal. Además, expuso brevemente los puntos centrales del proyecto que tiene 27 artículos.También hizo uso de la palabra la diputada radical Gracia Jaroslavsky que destacó la iniciativa por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, porque el texto “reconoce que existe un área que tiene que ver con la medicina tradicional, la medicina originaria, que le da validez a los remedios naturales”. En este sentido, dijo que el proyecto “amplía el horizonte terapéutica y amplía nuestras posibilidades de relacionarnos con la salud”.En segundo lugar, valoró los artículos vinculados a la promoción de la economía social en torno al cultivo y producción de derivados del cannabis. “Esto tiene que ser atendido por el gobierno provincial, es una fuente interesantísima de recursos y celebro particularmente el artículo 6” que autoriza a la constitución de empresas del Estado y de empresas mixtas abocadas a esta producción.Apenas se logró la media sanción, la diputada Gaillard celebró la aprobación: “Esta Ley cambiará la vida de cientos de usuarias y usuarios y sus familias que hasta hoy vivían con miedo y al margen de la legalidad otorgando certeza y claridad para garantizar el acceso a sus tratamientos con cannabis ya sea a través del autocultivo o a través de las farmacias en nuestra provincia”, valoró.“Quiero felicitar a las y los legisladores entrerrianos, a Silvia Moreno y Néstor Loggio en particular, y a nuestro Gobernador, porque es un excelente proyecto de ley marco regulatorio de Cannabis Medicinal muy superadora a todas las regulaciones provinciales que existen en el país actualmente” indicó la legisladora para añadir que “la regulación del uso del cannabis a nivel provincial es central para garantizar el acceso a la salud como una derecho humano fundamental”, destacó la dirigente que fue impulsora de la ley nacional y en la promoción, en este período, de una nueva reglamentación.“El Estado no puede, ni debe estar ausente en materia de derechos, por eso celebro esta media sanción, y el trabajo articulado e integral que con organizaciones como Mamá Cultiva de Entre Ríos e integrantes del Conicet, han llevado adelante las y los diputados de Entre Ríos”, concluyó.