En este marco, habló de las políticas adoptadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, uno de los países que muestra malos indicadores para afrontar la pandemia que hoy tiene epicentro en Europa.“Se llega al estallido, en Estados Unidos, luego de una caída permanente de la inversión en salud”, remarcó Meiners que evaluó el impacto que la crisis sanitaria tiene en la valoración de la gestión de Trump: “Hay fuertes críticas porque Trump ha actuado muy por detrás de la situación que estaba planteada y su respuesta se ha caracterizado por privilegiar la crítica a China, por fomentar la xenofobia. Le dice al coronavirus el ‘virus chino’, el ‘virus extranjero. Y habla de la necesidad de reforzar el control en la frontera con México cuando México tiene muchísimos menos casos que Estados Unidos”, ejemplificó.Mencionó Meiners que la otra medida oficial fue “la privatizacíon de la respuesta”. “Hay una asociación público privada que se fomenta para buscar respuestas; se privatiza la búsqueda de la vacuna y hoy hay al menos cinco laboratorios privados que buscan una solución con fondos estatales”, remarcó y añadió al panorama que “hoy un test puede costar hasta mil dólares”.Meiners puso de relieve que la situación “se desarrolla sobre la base de elementos que venían de antes”. Repasó que en la crisis económica de 2008- 2009 “la salida elegida por la burguesía fue el rescate a los grandes bancos, la reducción de las tasas de interés y el recorte de impuestos. Todo esto hizo generar una masa de dinero en disponibilidad para la burguesía con la idea de generar el ‘efecto goteo’, las inversiones productivas”. Por el contrario, subrayó que lo que hubo fue “caída de la tasa de inversión en la manufactura porque todo fue a la especulación financiera”.Analizó luego el contexto electoral en Estados Unidos y las respuestas que ante esta crisis económica y sanitaria promueven las diferentes fuerzas. “Hay dos salidas en discusión. Una, profundizar las políticas monetarias, darle cada vez más beneficios a los grandes actores de la economía; otra, expresada por sectores del Partido Demócrata que apuestan a la inversión estatal, a poner plata en los bolsillos de la gente, en aumenta la demanda”, resumió el dirigente que no obvió mencionar que en Estados Unidos “se están planteando fuertes reclamos de los trabajadores que aquí no tienen, por ejemplo, días pagos por enfermedad, no tienen seguro de desempleo”.Consultado poracerca de las medidas adoptadas en la Argentina, Meiners consideró que “son insuficientes” en el marco de que “uno de los aspectos fundamentales de este problema tiene que ver con los sistemas de salud”.“Achatar la curva de contagio está atado a la capacidad de los sistemas de salud para responder”, señaló Meiners que, en este marco, insistió en que “una de las cuestiones elementales que debieran discutirse hoy en la Argentina es cómo revertir décadas de desinversión en el sistema público de salud”.Allí, fue a la consigna central de la izquierda en el país: “Hoy debiéramos discutir si la plata de los argentinos va a ir a pagar la deuda o si va a ir a salud pública para afrontar una pandemia de este tipo”.