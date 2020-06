Redacción de Página Política De la

El funcionario destacó “la responsabilidad de los gobernantes, como este caso, de Bordet que llevó el proceso de la pandemia como corresponde, para hoy poder generar actividad económica, que es lo que queremos”.Con relación a los protocolos para flexibilizar la cuarentena en la provincia, el gobierno hizo saber que autorizará las reuniones familiares de hasta 10 personas. También se abren algunas disciplinas deportivas, los centros comerciales y galerías.La decisión fue comunicada por el gobernador Gustavo Bordeto durante la reunión de gabinete que se realizó este lunes, luego de evaluar junto a las autoridades del Ministerio de Salud y del Comité de Emergencia Sanitaria (Coes) las nuevas actividades que se exceptuarán teniendo en cuenta la realidad sanitaria de la provincia.Como en los casos anteriores, serán los intendentes los que deberán decidir la forma en que se habilitarán las nuevas excepciones en sus respectivas comunas y tendrán a su cargo el control del cumplimiento de las mismas de acuerdo a los protocolos.Luego del encuentro que se desarrolló en la Casa de Gobierno, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. Juan José Bahillo, precisó que, luego de un informe exhaustivo de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, sobre la situación actual, "el gobernador ha decidido avanzar en nuevas autorizaciones de nuevas actividades, las que se vienen trabajando conjuntamente con salud y producción, evaluando debidamente".En este sentido, indicó que se autorizaron las reuniones familiares de hasta 10 personas: “Quiero destacar que son reuniones familiares, no sociales, para permitir el grupo familiar, donde están los afectos más cercanos que se puedan realizar estas reuniones".Además, a pedido de algunos intendentes “con algunas realidades en particular de algunas ciudades, se habilitarán los centros comerciales y galerías, esto tiene que ver específicamente con un par de lugares de la provincia”.Luego, “se avanza con actividades deportivas, individuales, no deportes de contacto ni de grupo. Mañana o pasado a más tardar estarían saliendo las resoluciones correspondientes para habilitar las disciplinas deportivas de tenis, paddle, pelota paleta, bochas individual y golf”, precisó y afirmó que “esto permite la apertura parcial de los clubes para el desarrollo de estas actividades específicamente y también de los emprendimientos privados”.El ministro aclaró que “no se podrán abrir los vestuarios de los clubes, la gente que va hacer las disciplinas deportivas tiene que ir lista desde la casa y no estarán permitidos los vestuarios ni en los clubes ni en los emprendimientos privados donde se puedan desarrollar estas actividades deportivas”.Por otro lado, Bahillo detalló que no se tendrá que gestionar permiso para trasladarse a una reunión familiar; “si un control le pregunta a dónde se dirige, la persona podrá responder a una reunión familiar, y eso es suficiente porque es una actividad habilitada. De todos modos deberá demostrar domicilio, a dónde se dirige, todos los datos, pero en definitiva se está trasladando para una actividad que esta exceptuada, permitida, por lo cual no debe tener inconvenientes para llegar a la casa del familiar”.Con respecto a los deportes individuales que se habilitarán en estos días, Bahillo señaló que “emitimos una resolución por la cual se autoriza el ejercicio de estas actividades y quienes habiliten de manera específica con protocolos correspondientes son los municipios. Esto es una modalidad distinta a la que usamos la semana pasada, donde la actividad de los hoteles y de los restaurantes ya salió con protocolo de seguridad desde la provincia. En este caso son los municipios los que habilitan de manera específica con los protocolos correspondientes porque son ellos quienes conocen las realidades, saben qué capacidad de control tienen y se puede dar el caso de que algún intendente por las razones que entienda válida no quiera habilitar estas actividades, con lo cual el gobernador deja esto como decisión de los intendentes”.Más adelante, el funcionario mencionó que las actividades se van autorizando de manera gradual. “Se va evaluando de manera muy responsable y muy profesional durante la semana con las autoridades de Salud y de Producción, y después el gobernador en base a esos informes va tomando las decisiones que nos permiten ir avanzando de manera gradual y paulatina en las excepciones”.“Necesitamos que las conductas individuales de las personas sigan siendo muy responsables como hasta ahora”, dijo Bahillo e insistió finalmente en que “este estatus sanitario que tiene Entre Ríos está sustentado en dos cuestiones: primero sobre buenas decisiones políticas por parte de un muy buen equipo de trabajo del Ministerio de Salud, muy buenas políticas aplicadas bajo la decisión del gobernador Bordet, pero también porque la ciudadanía entrerriana ha tomado esto con mucha responsabilidad en cuanto al distanciamiento social y a las conductas individuales que tenemos que tener porque, como nos gusta decir, para cuidarnos entre todos, primero nos tenemos que cuidar individualmente”.