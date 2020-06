Redacción de Página Política De la

Docentes, académicas, dirigentes sociales y gremiales firman el texto en el que se llama a la reflexión “a las y los compatriotas que se manifestaron en contra de un supuesto avasallamiento por parte del Estado a la propiedad privada y las libertades individuales”.“Entendemos que algunos crean que esto es así, que sus intereses (no sus libertades) puedan verse afectados, o que no estén de acuerdo con este gobierno. Sin embargo nos preocupa, que en este contexto en que vivimos, solo piensen en sus intereses particulares y no en el conjunto de la población”, remarcaron.Las firmantes del documento apuntan que la medida impulsada por el gobierno “intenta, mediante políticas activas, salvaguardar las fuentes de trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras”. “Por otra parte, hace uso del derecho que nos asiste a las y los argentinos que quienes nos deben -como Vicentín le debe al Estado- paguen sus deudas; interviniendo una empresa que, entre otras cosas, es una herramienta para la formación de los precios de alimentos que cada día llegan a nuestra mesa”, argumentan.“Lamentamos entonces que enarbolen la bandera que es de todos y todas para expresar sus opiniones sectoriales, imitando viejas prácticas, sin creatividad para buscar nuevas formas de expresarse”, criticaron y recriminaron: “Hubiéramos querido que con igual énfasis hubieran marchado con nosotras en las calles cuando el gobierno de Mauricio Macri reprimía manifestaciones igual de legítimas y donde defendíamos nuestras fuentes de trabajo e intentábamos frenar el saqueo a las arcas del Estado argentino y la destrucción de la industria nacional”.Instaron a “defender el patrimonio nacional, el de todos y todas, a aportar ideas, propuestas, debatir con altura nuestras diferencias hasta alcanzar la unidad que tanto anhelamos aún en las diferencias que, sabemos, existen para que de una vez por todas seamos un país federal”.“Como herederas de una historia de mujeres luchadoras, sabemos que los derechos se ganan y se defienden con la militancia del día a día, y que siempre que se tocan intereses hay reacciones. No nos asusta, ni nos asombra, pero como portadoras de una historia de lucha exigimos que no se bastardeen los símbolos patrios en defensa de intereses particulares”, concluye el texto que se manifiesta en favor de “un futuro donde quepamos todos y todas”.El texto lleva las firmas de María Eugenia Sarli, Romina Guerrero, María Teresa Méndez, Paula Geminiani, Angélica Altamirano, Cecilia Brasseur, Solange Gómez, Libia Acedo, Patricia Miotto, Silvia Esther Kuffer, Alicia Vides, Carolina Heis, Veronica Veik, Vanesa Carolina Martínez, Patricia Medina, Verónica Pereyra, Sofía Riquelme, Gisela Wagner, Agostina Zapata, María Griselda Graf, María Agustina Díaz, Mónica Olivera Pagliaruzza, Irma Alarcón, María Florencia Gervasoni, Julieta Cristaldo, Sandra Oviedo, Yanina Parrilla, Silvina Analía Chort, Marcia Alejandra Cáceres, Carolina Cattaneo, Fernanda Santiago, Lucía Foletto Alvarez, Lucy Grimalt, Silvia Encinas, Rita Leonardt, Marta González, Nadia Yazmin Scolaris, Natalia Florencia Scolaris, Maria Victoria Gonzalez, Claudia Vallori, Liliana Serricchio, Ana Fiol, Natalia Benitez, Norma Castro, Gabriela Siegwarth, Vilma Daniela Pucheta, Camila Ronconi, Daiana Mozetic, Aime Eva Flores, Claudia Schira, Nancy Angélica Ledesma, Ana María González, Beatriz Montaldo, Ana María Fernández, Catalina Rapuzio, Jaqueline Moreno, Juliana DArrigo, Sabrina Berlo, Patricia Lia, María Estefanía Percara, Iris Ayastuy, Silvina Larrea, Ana Acosta, Maria de los Ángeles Gómez, Mónica Noemi Martinez, Ivanna Rezzett, Verónica Acuña, Zulema Perchivale y Laura Salazar.