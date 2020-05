Redacción de Página Política De la

La vicegobernadora Laura Stratta acompañó a los senadores que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que debe dar dictamen. “La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de las personas y las sociedades, por eso tiene un rol central en las políticas públicas que llevamos adelante desde el gobierno de Entre Ríos”, indicó la titular del Senado.Müller, oriundo de Gualeguay, profesor y licenciado en Historia, se presentó como “orgulloso de ser entrerriano”, destacó su formación en la educación pública y puso en valor su participación activa como estudiante secundario en un Centro de Estudiantes. “Siempre estuvo en mi vocación no sólo la docencia como profesión sino la participación pública, vocación personal que proviene de una tradición familiar”, dijo.Los senadores presentes fueron el presidente de la Comisión, Horacio Amavet (FJ Creer ER) y los senadores integrantes del cuerpo: Armando Gay (presidente del Bloque FJ Creer ER), Rubén Dal Molín (JxC), Gastón Bagnat (JxC), Nancy Miranda (FJ Creer ER), Marcelo Berthet (FJ Creer ER) y por videoconferencia el senador Amilcar Genre Bert (FJ Creer ER). El senador Francisco Morchio (presidente del bloque JxC) también presenció el debate en el recinto.“Creemos fundamentalmente que las problemáticas de la escuela, de la educación - que no desconocemos, que reconocemos y sobre las cuales queremos poner el énfasis permanente, no se van a resolver de manera aislada”, remarcó Múller y puso de relieve que se debe atender “al principal foco que es lo que genera las problemáticas derivadas de la escuela, al margen de las propias que tengamos que revisar al interior de nuestro sistema, y que es la desigualdad social”.“Claramente, a la desigualdad social hay que atenderla de manera coordinada con el resto de los estamentos del Estado, pero lógicamente con la colaboración y el compromiso de la sociedad civil”, definió.Müller habló de infraestructura escolar y enmarcó su mirada en función de una necesaria “planificación”, a través de un “paradigma transversal y en red”.En ese sentido, señaló que el tema debería trabajarse en dos frentes: por un lado atendiendo “el propio uso de los edificios escolares que tenemos en la provincia” y destacó la “buena política” implementada “desde el comienzo de la gestión del gobernador Gustavo Bordet de los planes de vacaciones”, una lógica de trabajo “que ha servido, ha sido eficiente”, destacó. “También debemos trabajar con el personal de las escuelas a fin de prevenir esa necesidad permanente de nuestros edificios”, agregó.Como segundo frente, planteó “el trabajo en red”. “Creo que tenemos una necesidad imperiosa de planificar el desarrollo urbano, trabajar con los municipios, en función de prever siempre el crecimiento y la demanda del servicio educativo, en función del crecimiento y de los movimientos demográficos que tiene la provincia. Esa es quizás hoy la emergencia o el punto crítico que afrontamos”, enfatizó para ampliar luego: “Situaciones en donde hay crecimiento de barrios nuevos donde no estaba prevista la atención en términos educativos”.Presentó algunos de los objetivos que se plantea la gestión en materia de infraestructura escolar. “Para el 2025 necesitaríamos construir 112 nuevos edificios escolares de los diferentes niveles”, precisó para agregar que en el nivel inicial “se están construyendo y finalizando - por impronta provincial del Gobierno que se hizo cargo - 17 unidades educativas”.En esa línea, aludió al “punto crítico” que representa la necesidad de atender la obligatoriedad de salas de 4 y 5 años, sobre lo cual expresó: “Necesitamos 20 salas y estamos construyendo 17, o sea que estaríamos para el 2025 cerca del objetivo de atención en cuanto a salas en ese nivel”, destacó.En el mismo tono se refirió la escuela secundaria: “Siempre es crítico el secundario”, dijo y mencionó que para ese nivel en la provincia deberían construirse en el mediano y largo plazo “64 escuelas secundarias para dar la posibilidad de que esa inversión se vea reflejada en una mejora de la calidad educativa, porque ambos aspectos van claramente de la mano”, remarcó.Luego hizo referencia a las escuelas rurales, para lo cual brindó un dato: “Argentina es el 7º país más urbanizado del mundo”, situación que entendió debe ser “revisada y replanteada”.En cuanto a ese nivel en la geografía provincial, “tenemos 833 edificios escolares en la zona rural que cada vez tienen menos estudiantes”, algo que definió como “una problemática que debemos afrontar no sólo desde la escuela que obviamente tiene que poner todo para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan las mismas posibilidades que las escuelas en zonas urbanas”, sino que “debemos pensar un modelo productivo que de posibilidades y oportunidades para que esos niños, niñas y adolescentes se queden en la ruralidad y sus hijos vayan a esas mismas escuelas”.El candidato a presidente del CGE respondió acerca de los contenidos educativos brindados durante la pandemia. Sobre el modo en que se evaluarán el aprendizaje interrogó la senadora Nancy Miranda.Tras aclarar que “el proceso de evaluar tiene muchas aristas”, expresó que para el CGE “es fundamental pensar qué hemos hecho en estos dos meses y evaluar eso” y “darle herramientas a nuestros docentes en un contexto de educación remota, porque no me arriesgo a decir que estamos haciendo educación a distancia que requiere una planificación y un proceso más complejo al cual aspiramos a trabajar el día después de todo esto”, manifestó.“Hoy estamos haciendo educación remota, trabajando desde la virtualidad, desde la no presencialidad con los contenidos que podemos y que hemos llegado. Uno está satisfecho en cuanto a que son muy pocos los chicos, las y los estudiantes que no han tenido vínculo este tiempo con la escuela. Lógicamente ha sido muy dispar y muy desigual esa llegada y sobre eso está puesta la evaluación”, adelantó.“Queremos tener un informe en las próximas semanas que vaya en concordancia con la finalización del primer cuatrimestre que es el 31 de mayo y que en junio las familias sepan qué han podido hacer sus hijos e hijas, y para los docentes ese informe cualitativo sin nota - porque no podemos caer en la injusticia de poner nota en un marco de tanta desigualdad - sea un insumo para evaluar y ver la calificación y posible promoción de estudiantes al finalizar el 2020”, adelantó.“En la vuelta a clases sin duda lo que se va a imponer y que creo que es una oportunidad también, será un modelo híbrido que va a combinar la presencialidad con una educación que continuará siendo virtual: para eso vamos a tener que pensar insumos, herramientas y el derecho a la conectividad como derecho esencial de la población”, consideró mirando al futuro.Y en cuanto a la oportunidad a nivel educativo que abre esta pandemia, habló de “abordar e ir al hueso de las transformaciones estructurales que necesita nuestra escuela”. Sobre ese aspecto reflexionó: “Creo que hoy estamos en un momento de reseteo, hay cosas que vamos a sostener porque la riqueza del aula y de la escuela no tiene reemplazos, pero sí tenemos la posibilidad de arrancar algunas cosas de cero el día de la vuelta, probando e innovando”.Fue por una pregunta del senador Rubén Dal Molín que la temática de las suplencias docentes, a la que el Legislador de Federación reconoció como un problema de “vieja data”, llegó a la exposición de Müller.“Somos continuidad de gestión y en muchos aspectos valoramos lo hecho hasta acá en cuanto al camino recorrido”, asentó en primer lugar el candidato a titular del CGE. Y admitió que el tema tiene “un trasfondo estructural sobre el cual nosotros estamos abiertos y comenzamos un espacio de diálogo al momento de asumir sobre todo con los representantes de los trabajadores de la educación”, dijo respecto al “motivo o lo que genera ciertos niveles de licencias que generan coberturas de suplencias para garantizar el derecho a la educación y que tiene que ver con las condiciones y con la salud”. Remarcó que “con la preocupación que tenemos como Estado por la salud laboral de nuestros docentes y personal de servicios generales”.Seguidamente manifestó que a su entender la problemática debe ser abordada a través de la Comisión de Salud Laboral “que ya es el lugar de acuerdo que tenemos como Estado pero también con el resto de actores que tienen que estar sentados en esa mesa” entre los que mencionó al Ministerio de Gobierno. “Y en base a ese consenso compartido hay que trabajar en dos aspectos” apuntó.Mencionó en primer lugar “ver qué hacemos como Estado para prevenir esas situaciones, de comprender desde nuestro lugar lo que significa para un docente estar en el aula”, y en segundo lugar, hizo alusión a la descentralización de la comisión médica única “que antes tenía sede en Paraná únicamente y generaba una burocracia en la cual era imposible un normal funcionamiento de la regulación de las licencias”. Hoy en tanto, “se ha avanzado en un trabajo que va ordenando la situación de las licencias”, sostuvo.Tras recordar que desde el año pasado se instrumenta el sistema de médicos auditores en las Direcciones Departamentales de Escuelas, destacó que esa modalidad de trabajo “permite un contacto más directo del personal de las escuelas con las Direcciones Departamentales, con los médicos” y de modo “transparente”, realzó.Por eso, “se le ha dado continuidad a ese sistema y vamos a seguir sosteniéndolo. Es un buen camino y los números lo indican”, remarcó sin dejar de expresar que “sin sudas no es la única mirada” en tanto hay que “garantizar la trayectoria educativa y que los estudiantes no sufran el cambio permanente de docentes por pedido de licencia”La importancia de la conectividad para la enseñanza de nivel secundario en la zona rural de la provincia fue otro de los puntos abordados por Muller a raíz de la intervención del senador de Victoria Gastón Bagnat.El candidato a presidir el CGE, se explayó al respecto: “Se ha avanzado con la obligación de llegar con la secundaria a la zona rural. Siempre es una problemática porque no es sólo abrir una secundaria en el campo, porque tiene una complejidad distinta a la de una escuela primaria”.En ese sentido, “zonas rurales con acceso a la conectividad van a permitirnos un sistema híbrido que combine presencialidad con virtualidad”, planteó hablando de la escuela secundaria. Luego adelantó que “en términos del Consejo Federal de Educación y de las propuestas que ha lanzado el Ministerio de Educación de la Nación, es el objetivo fundamental de este 2020 porque en términos de infraestructura están dadas las condiciones para garantizar la conectividad. Es ponerse ese objetivo como primordial y avanzar”, definió.La cuestión generacional y las diferentes perspectivas que conviven en el sistema educativo provincial, combinando experiencia y corrientes de pensamiento más contemporáneas, también formaron parte de las reflexiones que brindó Müller frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.“Hay aspectos a favor y en contra”, planteó Müller “pero me parece importante resaltar que por ley el CGE es un ámbito colegiado, lo pensamos de esa manera y lo vamos a reforzar, trabajando en equipo”.El senador del PRO tomó la palabra para destacar “la metodología de trabajo” de Müller que viene de ser director de escuelas precisamente del departamento del que ambos son oriundos, Gualeguay. Tras agradecer la elogiosa referencia de Morchio, Müller dijo: “Sin dudas que si hay una motivación por la cual uno acepta tamaño desafío como es tener la responsabilidad del CGE, tiene que ver con la confianza que nos genera la conducción de este proceso que es la del gobernador. Su mandado ha tenido esa impronta y si bien uno puede tener la cualidad personal de la amplitud al diálogo, tenemos un mandato político de poner por encima de todo las problemáticas y los temas que atraviesan a la sociedad entrerriana por encima de cualquier diferencia partidaria”.A modo de cierre, Müller consideró relevante “que se refleje el trabajo que hicimos previamente en el plan educativo provincial donde hay 100 propuestas que nos parecieron importantes desde un inicio que fueran públicas” y que servirá para “ saber por qué debemos ser evaluados el día que dejemos el cargo”, concluyó.