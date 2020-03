Redacción de Página Política De la

La tradicional manifestación, que une el Monumento a la Memoria en Plaza Sáenz Peña, con la placa que evoca a los desaparecidos en Plaza Alvear, no podrá realizarse en función de las disposiciones contempladas en la emergencia sanitaria por el coronavirus.“No marchamos pero sostenemos en alto las banderas de Memoria, Verdad y Justicia”, remarcó en un documento la Multisectorial.Las organizaciones que son parte del espacio hicieron pública así su decisión de no concretar la marcha “que año a año nos congrega de forma masiva y es una expresión de la memoria colectiva que recuerda, reivindica y homenajea a30 mildurante la última dictadura cívico militar, especialmente aque nacieron, vivieron o militaron en Entre Ríos”.Se añade en el texto que la movilización “es también la instancia en que las organizaciones populares hacen públicos los reclamos en materia de Derechos Humanos, con demandas puntuales sobre los juicios de lesa humanidad, la búsqueda dela violencia institucional, el medio ambiente y la problemática de género, entre otros temas”.Es así que se afirma que la decisión “no fue fácil” aunque se puso en la balanza que la multisectorial pertenece “a un movimiento histórico que ha abrazado la solidaridad con el pueblo, el respeto pory la defensa de los Derechos Humanos como bandera. Y hoy entendemos que es momento de cuidarnos entrey de proteger adesobrevivientes del terrorismo de Estado y familiares de víctimas que forman parte de los grupos de riesgo”.Finalmente se apuntó que “cuando la salud de la población está en riesgo” todos deben asumir “la responsabilidad de adoptar las conductas recomendadas por las autoridades sanitarias. No hacerlo, sería un acto de insensatez”, concluye el texto.