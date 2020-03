La ceremonia fue una de las actividades pautadas en el marco de una serie de actividades convocadas por la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la gestión del intendente Martín Oliva, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.También se entregaron reconocimientos a mujeres de instituciones sociales y civiles. Se hicieron presentes autoridades del gobierno provincial como la ministra de Gobierno Rosario Romero; la ministra de Desarrollo Social Marisa Paira y la uruguayense Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia. También se acercaron a Concepción del Uruguay, para el acto, las diputadas provinciales Carina Ramos y Mariana Farfán, además de una comitiva de los gabinetes de los ejecutivos municipales del departamento Uruguay, San José y Gualeguaychú.El Intendente destacó: “Hay muchas mujeres que conducen los destinos de nuestra ciudad, tienen capacidad de decisión y organización, y hacen que sea esta una de las ciudades más hermosas y solidarias de Entre Ríos. Nuestra gestión en su conducción tiene mujeres que llevan adelante la tarea día a día”, resaltó Oliva que también rindió homenaje a Teresa Ratto, la primera mujer en cursar el Bachillerato en el Colegio Justo José de Urquiza, tras lo cual se convirtió en la primera médica de Entre Ríos y segunda de Argentina. Participó de la ceremonia su sobrina, también llamada Teresa Ratto.“Los entrerrianos dijeron sí a la propuesta del gobernador Gustavo Bordet para que quien era ministra de Desarrollo Social pasara a conducir el Senado de Entre Ríos”, destacó el presidente municipal. “Estamos siendo coherentes con lo que dijimos y con lo que la gente eligió, para que la mujer tenga esa capacidad que necesitamos, juntos a la par porque somos mejores si hacemos las cosas juntos”, resaltó.Tras la proyección de un video, alusivo a la carrera política de Stratta, la Vicegobernadora apuntó que La Histórica “está lleno de mujeres creativas, solidarias, que ponen el cuerpo”, y consideró a su gestión como “parte del compromiso que tenemos las mujeres de dejar huellas”.“Cómo no pensar en dos mujeres que hicieron historia, como La Delfina y Tadea Jordán”, expresó Stratta, proyectando esta historia al presente y la sociedad porque “este reconocimiento es fundamentalmente a lo que viene, a las viceintendentas, diputadas, concejalas, funcionarias, pero también a las mujeres solidarias, organizadas, trabajadoras”.En cuanto a su rol de Vicegobernadora, consideró que “la decisión del Gobernador de la provincia fue la respuesta a una demanda histórica que teníamos las mujeres de mayor participación, y me convocó a formar parte de la fórmula provincial”. Sin embargo, “no es únicamente un reconocimiento a la mujer de la política, también a la mujer comprometida, trabajadora, que se organiza, que con amor todo lo puede y todo lo construye”.“Que Entre Ríos tenga la primera Vicegobernadora significa paridad. Cuando uno promueve la necesidad de la paridad, no tiene que ver con querer únicamente participar. La equidad tiene que ver con la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad mejor", por lo cual consideró al reconocimiento como "una llamada a que sigamos haciendo las mujeres”, subrayó.