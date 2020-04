Redacción de Página Política De la

“Siempre tengo esta frase: si en este momento algunos municipios más chicos y la provincia necesita estos recursos, el Gobernador sabe y los tiene que brindar a quien más lo necesita. Nos tocará en algún momento a nosotros y seguramente seremos asistidos en ese momento”, dijo el intendente de Concepción del Uruguay.En una entrevista con Quién Dice Qué que se emite por Canal Once, dijo: “Entiendo que es algo que se discute, que se consensúa. Pero nosotros analizamos, depende el devenir de esto, tomar créditos. Porque de ese fondo hay 60 mil millones de pesos en una segunda parte que son para créditos”, adelantó Oliva, el primer jefe comunal del oficialismo que se refiere al tema.Y agregó: “Estamos en una pendiente que no sabemos si vamos a caer un piso y nos levantamos de pie o caeremos veinte pisos abajo. Entonces, no podemos saber, como ningún municipio puede saber hasta dónde llega la pendiente”El PRO Entre Ríos, en un documento, hizo saber su posición al respecto. Le solicitó Gustavo Bordet que transfiera los fondos que vienen de Nación en base al criterio y los coeficientes de coparticipación a los municipios, comunas y Juntas de Gobierno. Se trata de 966 millones de pesos que le fueran transferidos en concepto de ATN para enfrentar los efectos de la pandemia por coronavirus.