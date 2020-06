Zaragoza, asesinado hace 45 años; y a su hermano, Néstordesaparecido el 9 de junio de 1977. Ambos eran vecinos de la ciudad y militantes del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata.Oliva remarcó que “aunque estemos en aislamiento, viviendo una cuarentena de estas características, y sin poder congregarnos en la Plazoleta de los Derechos Humanos, esto no implica que hoy recordemos la memoria de dos uruguayenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado, dejando profundas heridas en sus familiares y en la sociedad toda, que recuerda, que no olvida y que cada día reclama justicia”.El intendente recordó palabras de Viviana Poggio, hija del desaparecido uruguayense Horacio Poggio quien en un acto del 24 de marzo en la ciudad habló de la importancia de esa plaza y esa placa para los familiares de las víctimas. “Me preguntaron si quería depositar una flor en la placa que recuerda a los desaparecidos uruguayenses. Cómo no voy a querer depositar una flor, si es el único lugar en donde podemos recordar a nuestros muertos”, citó Oliva que remarcó que “la placa de la Plazoleta de los Derechos Humanos es el único lugar que tienen familiares y amigos para reencontrarse con sus seres queridos y honrar su memoria”.Por su parte, Darío Barón, director de Derechos Humanos de la Municipalidad, recordó a los hermanos Zaragoza con un repaso de sus historias.nació el 14 de julio de 1953, en Concepción del Uruguay. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Justo José de Urquiza. En 1966 inició sus estudios secundarios en la Escuela Normal Mariano Moreno, en la que aprobó el ciclo básico. Luego pasó al Colegio Nacional Justo José de Urquiza, donde obtuvo el título de bachiller, figurando en el cuadro de honor de su promoción. Simultáneamente se recibió de profesor superior de guitarra.En 1971 se trasladó a La Plata e ingresó a la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, donde fue presidente del Centro de Estudiantes. Militaba en la Federación Juvenil Comunista (FJC).Fue detenido y asesinado el 9 de junio de 1975 en Berisso provincia de Buenos Aires por un grupo de tareas de la Triple A. Sus restos fueron recuperados y el crimen sigue impune. En homenaje a su lucha el departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas puso su nombre a un aula del primer piso del edificio de Química.nació el 24 de junio de 1955 en Concepción del Uruguay. Estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y miembro del centro de estudiantes.Fue secuestrado el 9 de junio de 1977 en calle 35 entre 121 y 122, La Plata. Exactamente dos años después del secuestro de su hermano.Fue visto en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Brigada de Investigaciones de la Plata, Comisaría 5º y La Cacha en septiembre de 1977. Tenía 21 años. Al día de hoy continúa desaparecido.El 9 de junio se inscribe como una triste coincidencia en la memoria de Concepción del Uruguay. Ese día, en 2002, fallece Luisa Cecchini, madre de los jóvenes y referente de las organizaciones de Derechos Humanos.