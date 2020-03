Redacción de Página Política De la

Fue la puesta en marcha del mecanismo de reunión virtual en la Cámara de Diputados con la participación de alrededor de 15 legisladores, entre otros, la entrerriana del PRO Alicia Fregonese.La apertura y el cierre de la reunión estuvo a cargo de Osuna para dar paso luego a una exposición del ministro y un intercambio con ocho diputados que trató casi con exclusividad las políticas planteadas en materia educativa en el marco de la emergencia sanitaria.La legisladora del Frente de Todos explicó al iniciar el encuentro apuntó: “En esta situación compleja que nos toca vivir como país, desde la Cámara de Diputados no hemos detenido en ningún momento nuestro trabajo y a través de este intercambio buscamos aportar soluciones a la comunidad educativa”. “Este momento nos encuentra a todos los bloques trabajando de manera conjunta y acompañando el enorme compromiso que está teniendo el Presidente, Alberto Fernández, y todos los gobiernos provinciales y municipales para paliar esta situación”, destacó la exintendenta.Tras destacar la presencia de Trotta en el encuentro virtual, remarcó que “esta etapa deja el aprendizaje que las batallas por más y mejor vida no se ganan en soledad. Por eso entendemos que la tecnología será un soporte para vincularnos. Esta etapa nos enseña que es imposible salir de esta crisis sin un Estado activo y nuestro Gobierno Nacional está realizando una tarea crucial para brindar soluciones a la sociedad”, remarcó Osuna.En su presentación, el ministro hizo algunos anuncios para encarar esta nueva etapa del aislamiento social, a partir del 1° de abril.En primer lugar, anunció una profundización de la propuesta de “Seguimos aprendiendo”, que se plasma con un portal web y con programas en vivo en la Televisión Pública para los distintos niveles educativos que se repiten luego en los canales Encuentro y Paka Paka. La propuesta se ampliará a 14 horas de televisión por día en 7 programas de dos horas en los tres canales mencionados. Para llegar a la zona rural, se ha puesto en marcha un programa de contenidos educativos que se emitirán por vía radial a través de Radio Nacional y las repetidoras en todo el país.Por otro lado, anunció el lanzamiento de una edición de “cuadernos”, de impresión en papel. Se editarán 7 millones de estos cuadernos que serán complementarios de lo que están desarrollando los docentes. Estos cuadernos serán para el trabajo en consonancia con los programas de televisión y radiales y se distribuirán en todo el país a través de los gobiernos provinciales y municipales, las organizaciones sindicales, se pondrán a disposición en los supermercados, con acceso libre y gratuito.El plan en marcha está planteado para un trabajo de tres semanas de continuidad de la cuarentena. En este sentido, dijo que no es posible adelantar cuándo se retomará el ciclo lectivo pero hizo saber que un equipo coordinado por las educadoras Adriana Puigross y Gabriela Diker evalúa el mejor modo de plantear “la vuelta a la escuela” y una planificación del ciclo lectivo 2020 que, necesariamente, tendrá impacto en una modalidad particular también del ciclo lectivo 2021.Diputados de las distintas bancadas -peronistas, del PRO, de la izquierda y el radicalismo-, plantearon sus consultas al ministro. Surgieron preocupaciones en torno a la responsabilidad docente y la capacitación de los trabajadores de la educación para encarar una instancia como esta.También, entre otra variedad de asuntos, se plantearon preguntas respecto de cómo garantizar la igualdad ante la desigualdad tecnológica; con relación a la continuidad del trabajo en las universidades públicas; también se preguntó respecto de las cuotas que cobran las escuelas privadas para un servicio que no se presta según lo convenido; se planteó la situación laboral de docentes en precariedad laboral no sólo en el sector privado si no también en programas determinados que instrumenta el Estado en todo el país.Hubo consultas, también, respecto de la posibilidad de garantizar el retorno de investigadores, docentes, estudiantes de las universidades públicas que han viajado en el marco de su trabajo o su formación. También se preguntó por el rol de la familia, los criterios de evaluación, las distintas posibilidades en cada grupo familiar de atender a las tareas que se envían vía e-mail o whatsapp.