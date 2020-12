Redacción de Página Política De la

, Vanesa Castillo ocupará la banca que dejó vacante Diego Lara al ser designado presidente del Tribunal de Cuentas. Su nombre para ingresar a la Cámara de Diputados estaba en disputa con Rubén Boxler.El artículo 24 de la Ley de Paridad de generó establece que “en el caso de renovación o reemplazos, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley". Además, en el artículo siguiente deja explícitamente aclarado que -en este caso puntual- quedará sin efecto la Ley Provincial N° 10.012 de Equidad de Género en la Representación Política.“El Tribunal Electoral me notificó este viernes en horas del mediodía y reemplazaré a Diego Lara en la Cámara de Diputados”, informó la propia Castillo en declaraciones a APF, y adelantó que el miércoles se reunirá con el presidente de la Cámara, Ángel Giano, y que juraría en la próxima sesión.“Llegué a la banca gracias a la Ley de Paridad y al trabajo que hizo la vicegobernadora Laura Stratta, la Red por la Igualdad y la Legislatura en general”, sostuvo, al tiempo que destacó que “esto demuestra que la ley no es una teoría, sino que tiene implicancias reales en la práctica”.Luego hizo referencia a las dificultades que implica para una mujer llegar a un espacio de poder: “Hace años que milito y puedo decir que hay una gran desigualdad con los hombres. A las mujeres nos ha costado mucho ocupar espacios de decisión, pero creo que eso se está revirtiendo”.Señaló: “Desde el 2005 vengo trabajando junto al gobernador Gustavo Bordet y militando en su espacio político. Trabajé para que él llegue a la primera intendencia de Concordia. He militado durante toda mi vida política junto al gobernador”.Luego contó que fue administradora del hospital de San Jaime de la Frontera (ciudad en la que vive desde los 18 años), concejal y que desde el 10 de marzo se desempeña como vicepresidenta de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, cargo al que renunciará la semana próxima.Por último, hizo referencia a Rubén Boxler, quien hubiese sido el reemplazante de Lara si no se avanzaba en la Ley de Paridad: “Boxler es un compañero al que aprecio muchísimo. Nací y crecí en Federal, lo conozco desde hace muchísimo y le tengo un gran respeto”, concluyó.