La Emergencia es ley Redacción de Página Política 02 Jul, 2020

Luego recordó que “en su discurso ante la última Asamblea Legislativa anunció que iba a convocar a un diálogo amplio para discutir -aún en las diferencias- los grandes objetivos de la provincia, pero no realizó ninguna convocatoria ni tampoco respondió a nuestras iniciativas para conformar un espacio de debate para delinear alternativas para paliar la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia”, criticó Benedetti.Y agregó: “Hoy la provincia podría tener un comité de crisis plural, integrado por representantes de distintas organizaciones del trabajo, la industria, el comercio, el turismo, la producción y los partidos políticos, pero en cambio tiene una ley parche, votada a las apuradas, que sólo generará más recesión, implicará un costo para muchos entrerrianos y no representará ninguna solución para atenuar la crisis de la provincia. Hemos comprobado nuevamente, con gran decepción, como al gobierno de Bordet no se le cae una idea”.El radical afirmó que “si en algo se ha especializado el peronismo es en gobernar bajo leyes de emergencia que no traen soluciones a la provincia, que se prorrogan indefinidamente y que les permite gobernar con controles laxos. A pesar de que gobiernan la provincia hace más de 16 años siempre hacen responsables a otros por sus problemas y sólo saben tirar la pelota para adelante”, cuestionó.En este marco, instó a Bordet a que reflexione y manifestó: “Los momentos excepcionales como éste requieren gobiernos que conduzcan con una visión amplia y estratégica, de unidad y diálogo, que diseñe políticas públicas que estimulen la rápida recuperación de los sectores más afectados y que a la vez proponga un plan para comenzar a superar la situación de estancamiento por la que Entre Ríos transita hace años”, subrayó Benedetti.