Considera, no obstante, que si en esta pandemia, el gobierno provincial va a usar ATN para pagar sueldos, debería una parte distribuirse a los municipios.Pero Frigerio ha advertido a la dirigencia entrerriana que no deben circunscribir la discusión a los ATN, porque ahí no estará el grueso de los recursos. Lo que a su juicio tiene que hacer la Provincia es pedir que también se distribuya como coparticipación una parte de la asistencia al Tesoro por parte del Banco Central, que incluso va a ser más importante que la propia recaudación.Ese flujo que permite la carta orgánica del Central derivar al Tesoro no es recaudación y, por lo tanto, no se reparte entre las provincias. Pero como está creciendo y la recaudación está bajando, Frigerio cree que lo más lógico para las provincias es asociarse a ese recurso.Los ATN pueden ser muy importantes para los municipios, sobre todo para los chicos. Pero apenas si alcanzan para “zafar” abril.Como escribió en la columna de opinión con la que reapareció mediáticamente este lunes –tras haber guardado silencio desde su salida del gobierno en diciembre- Frigerio cree que la discusión pasa en definitiva, por ver como se sale de esta histórica crisis de acá en adelante. Y entiende que un capítulo importante de esa discusión debe pasar por distribuirle a las provincias una parte de la forma en la cual se financiará el gobierno nacional en esta situación especial.