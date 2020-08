Redacción de Página Política De la

Peronismo en el poder

Proyecto en debate

El partido y los legisladores manifestaron su preocupación por la situación en el delta y criticaron al Gobierno provincial por “la ausencia de políticas para prevenir, controlar, actuar y evitar esta evidente tragedia ecológica”.“Los incendios no aparecieron en estos días, sino que todos los años en mayor o menor medida son miles las hectáreas devoradas por el fuego y, a pesar del paso del tiempo, ningún gobernador ha tenido la decisión de implementar acciones claras y contundentes tendientes a minimizar los daños que producen los siniestros”, sostuvieron.“Entre Ríos hace 17 años es gobernada por el peronismo y a nivel nacional esta fuerza política estuvo al frente del país durante 13 años. A pesar de que el mismo signo político condujo los destinos de la provincia y de la Argentina durante años y años, hoy nos encontramos con que el fuego sigue avanzando y nunca nadie se dignó a generar políticas coordinadas que prioricen el ambiente y la salud”, afirmaron.Tras aseverar que “son claras las muestras de desidia del Estado entrerriano”, manifestaron que “la única decisión que trascendió en el tiempo fue la de echarse culpas de unos a otros mientras el fuego arde” y la de “hacer silencio cuando las noticias sobre las quemas no ocupan las tapas de los diarios”.“En 17 años de peronismo ininterrumpido el gobierno provincial que hoy conduce Gustavo Bordet no generó ni una sola política para prevenir los incendios y para ejercer el poder de policía cuando se producen las quemas. Tampoco generó herramientas para actuar ante casos de propagación”, enfatizaron.“Da la sensación de que las islas son tierra de nadie y que el Gobierno provincial se limita a ir a apagar el fuego con un balde de agua mientras se intenta sacar de encima la responsabilidad que le compete”, expresaron las autoridades de la UCR y los diputados radicales.“Ahora, con las llamas consumiendo nuestros humedales, pretenden sancionar una ley que lo único que hace es decir que el Ministerio de Producción puede hacer lo que quiera, sin control, con el solo enunciado de algunas actividades sustentables para que ellos decidan a quién y cómo le entregan las tierras fiscales”, cuestionaron la iniciativa del Ejecutivo que tuvo ingreso en el Senado y fue girado a las comisiones de Legislación General y Producción.