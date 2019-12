Redacción de Página Política De la

Al hacer una evaluación del discurso presidencial, Lena manifestó: “Hay que ver con lupa lo de la AFI, la justicia y su reforma y la descentralización federal”.En el plano económico, la legisladora expresó que “hay que verlo caminar”, aunque se manifestó sorprendida porque Fernández anunció que no se dará tratamiento al Presupuesto para el año 2020. “Sabíamos de antemano que el Presidente no estaba de acuerdo con el proyecto enviado por Mauricio Macri. Creemos que si así es, es lógico que pueda enviar un nuevo presupuesto al Congreso, pero nada de eso se dijo hoy, y esto es de una importancia significativa para el desenvolvimiento de la administración y, en general, del país. Para nuestras jurisdicciones provinciales, por ejemplo, es vital contar con parámetros macroeconómicos y saber qué se va a hacer con las cláusulas gatillo”, expresó.A juicio de la legisladora, fue un buen discurso, bien estructurado, en tono conciliador, pero en su opinión hubo algunas actitudes, en el recinto, que “van a contramano de lo pronunciado por el Presidente, como por ejemplo el ‘ni saludo’ de Cristina Fernández a Mauricio Macri”.“Hace pocas horas vimos la foto de dos presidentes, el entrante y saliente, en un espacio de recogimiento y oración, donde las señales para zanjar la grieta fueron alentadoras. Las actitudes de la Vicepresidenta en la jornada de hoy son un contrasentido de esa foto. Personalmente creo que el primer problema que va a tener el presidente será interno. Ojalá me equivoque, pero es lo que hoy se puso de manifiesto”, concluyó.