Temas que sí

Medidas

Otros convenios

Hasta el momento no hay novedades. Y los reclamos sindicales ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos han derivado en notificaciones al gobierno y respuestas denegatorias justificadas en el contexto de pandemia.“Estamos analizando las presentaciones realizadas por los gremios. Pero no tenemos definida fecha de convocatoria”, explicó el ministro de Economía, Hugo Ballay que además advirtió que “se debe definir una metodología, seguramente no presencial para poder realizarla”, afirmó a“Si pudieron votar una Ley de Emergencia en forma virtual, podemos reunirnos virtualmente a hablar de salarios”, fundamentó el malestar docente el secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani.Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Esteban Olarán redujo a una explicación política el argumento oficial. “Si de verdad les preocupa el Covid y por eso no hay reunión, podrían aprobar un aumento por decreto mientras tanto, para no poner a los trabajadores tan en desventaja con la inflación”, planteó aPagani repasó a este portal el modo en que arrancó la pandemia en el marco de un intenso plan de lucha docente que preveía cinco jornadas de huelga. “Tuvimos una única reunión en el año para discutir la propuesta salarial, el 6 de marzo. El gobierno, en la persona del Presidente del CGE (Martín Müller) llegó sin una propuesta para hacer. Fue la primera vez que empezábamos el ciclo lectivo sin una propuesta para discutir. El congreso provincial de San Salvador aprobó el plan de acción de 5 días de paro. El 19 de marzo entramos en cuarentena”, repasó el dirigente. Ya no hubo noticias.“Al principio entendimos la situación, nos ocupamos de cuestiones urgentes, fuimos parte de merenderos, comedores, hicimos donaciones a la salud pública. Hacia adentro del sindicato también hubo cosas que resolver. Pero hace ya tres meses que empezamos a plantear públicamente la necesidad de dar continuidad a la instancia de paritarias que nunca estuvo clausurada ni suspendida. Nunca tuvimos respuestas”, criticó Pagani.El 8 de julio presentaron nota a la autoridad de Trabajo exigiendo la continuidad de las reuniones. La respuesta llegó el 2 de septiembre. El gobierno plantea que no estaban dadas las condiciones, en el contexto de la pandemia, para hacer la convocatoria. “Es absolutamente falso. Contestamos el día 4 de septiembre, exigiendo la continuidad virtual de la paritaria”, resumió el docente.“No hay voluntad política de convocar. Hemos hecho planteos, presentaciones por cuestiones específicas como la que refiere a los trabajadores de la salud pero no nos han dado respuestas. Con esto de la paritaria tampoco”, planteó Olarán.En este contexto, Agmer arranca este miércoles y jueves, otros dos días de desconexión virtual de los docentes. Dos días de un total de ocho que aprobó el Plenario de Secretarios Generales para lo que resta de septiembre.Es la modalidad que encontró el gremio en pandemia, con un alto nivel de acatamiento entre los trabajadores de la educación, lo que se hace sentir con más claridad en este segundo cuatrimestre a partir de los pasos que se han dado para generalizar el zoom con los alumnos. De este modo, hay encuentros virtuales altamente esperados que deben suspenderse o reprogramarse en función de la medida.“En el noveno mes del año el poder adquisitivo de los salarios experimenta una importante caída, se agrega que los productos de la canasta básica son los que sufren mayores aumentos”, advirtió ATE que además comparó con “las provincias que han ido recomponiendo el salario como Santa Fe, provincia vecina e integrante de la Región Centro”.“Volvemos a llamar a la reflexión al gobernador de la provincia y le solicitamos una urgente convocatoria a discutir los salarios de los trabajadores, hoy en la primera línea de defensa de la población y con sueldos por debajo de la línea de pobreza”, enfatiza el documento emitido del plenario de este martes que convoca a un nuevo encuentro para el día 15.La falta de negociación de salarios supone, para el gobierno, mantener cerrados otros frentes de reclamo.Es que la Ley de Emergencia puso en el freezer el incremento de salarios que se discute en mesas distintas a las de las paritarias en las que se sienta el Estado. El artículo 10 pone en suspenso “otros dispositivos de actualización de haberes”.En efecto, judiciales, trabajadores de Sidecreer, de Enersa, del Instituto del Seguro que se rigen por lo que fijan la Corte Suprema de Justicia, el Sindicato de Comercio, el Sindicato de Luz y Fuerza y el Sindicato del Seguro, respectivamente, también esperan una pauta de incremento salarial. Por imperio de la Ley de Emergencia, han quedado “desenganchados” de los acuerdos distintos a los que se negocian ante la autoridad del Trabajo de la provincia.