La legisladora del Frente Creer Entre Ríos repasa, en la iniciativa, las desventajas de las mujeres en la sociedad en la que vivimos y particularmente pone el foco en el impacto económico que hace visible esta desigualdad.El proyecto de Ramos se enmarca en políticas públicas que desarrolla el gobierno nacional desde la creación del área de Economía y Género en la cartera de Martín Guzmán. El área está a cargo de la doctora en Economía, Mercedes D’Alessandro, quien días pasados dio una conferencia para los diputados entrerrianos acerca de la elaboración de un presupuesto con perspectiva de género. Con ese antecedente, los legisladores iniciaron el debate en comisión del texto de Ramos.La diputada, además, se hace eco en el proyecto de uno de los puntos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas lo cual permite gestionar financiamiento para el desarrollo de acciones que apuntalen la igualdad.“Los presupuestos públicos son un instrumento fundamental de política económica y social que refleja las prioridades de los Estados”, define Ramos en los fundamentos y apunta que “la forma en la cual se distribuyen los recursos presupuestarios juega un importante papel para crear condiciones favorables para remediar y compensar las desigualdad de género en el trabajo no remunerado y el remunerado, en acceso a la propiedad de recursos materiales, en el acceso a créditos, a la vivienda y también para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres”.“El presupuesto no es neutral. Tenemos las consecuencias a simple vista, somos conscientes que mientras no se tome en cuenta la perspectiva de género, es posible que el presupuesto contribuya a reducir las brechas de género, a mantenerlas o incluso aumentarlas”, advierte la diputada que explicita, con el proyecto, la necesidad de “un proceso a través del cual se busca incorporar gradualmente nuevas normas, rutinas, hábitos y procedimientos garantizando la promoción de la igualdad de género”.Mientras se debate esta iniciativa en la Cámara baja, está al salir el Presupuesto 2021. En diálogo con, la diputada analizó la coexistencia de ambas propuestas y la imposibilidad de que la suya se vea plasmada en la Ley de Leyes. Elige enfocar en el proceso que insumirá a la administración pública la puesta en marcha de una nueva mirada en la elaboración del presupuesto.“Esto será una herramienta técnica para el Ejecutivo, para que comience a hacerse el proceso del etiquetado de los programas con perspectiva de género”, explica Ramos que asegura que en esta oportunidad su experiencia en la gestión fue viento a favor: “Hemos estado hablando de esto con el equipo del área de Presupuesto. Conozco del tema porque mi experiencia ha sido en el Ejecutivo, fui directora del área contable en Obras Públicas. Hay gente de la administración que ya se viene capacitando en esto”, remarcó.Su idea es que, con el Presupuesto 2021 en ejecución, “se empiece a hacer un análisis exhaustivo de cada partida y se avance en elaborar el de 2022 con perspectiva de género. Si la ley sale, además, se posibilitan vías de financiamiento a través de Naciones Unidas porque entiende que estas son acciones concretas que plasman los objetivos de la Agenda 2030”.Insistió, en este marco, que su proyecto es “una base sólida, una herramienta técnica para preparar la administración pública en la elaboración del presupuesto que incluya el Presupuesto Sensible al Género en 2022”.El proyecto, en su artículo 3, fija los objetivos de la ley, entre otros que se planifiquen políticas por la igualdad con sus partidas presupuestarias correspondientes; promover un contexto favorable para remediar y compensar las desigualdad de género en el trabajo no remunerado y remunerado; contribuir a aspectos de sensibilización sobre el tema, apuntalar políticas de prevención de la violencia de género y asistir a las víctimas, entre otros.Se propicia la creación de una Comisión de Presupuesto para Políticas Públicas de Género en el ámbito del Ministerio de Economía a los fines de elaborar, planificar, ejecutar y evaluar el presupuesto desde la perspectiva sensible al género. Esa comisión se integrará con representantes de los distintos ministerios del Ejecutivo, delegados de la Legislatura, referentes de las universidades públicas, Uader y UNER.El proyecto define “Presupuesto Etiquetado” como aquel clasificado por la especificidad del gasto y el nivel de focalización. Se permite así “identificar y cuantificar, de manera sistemática y automatizada por categorías, la inversión que realiza el Estado Provincial en políticas destinadas a reducir las brechas de género”. A los fines de esta tarea, se anexan las “instrucciones” para poder llevarlo a cabo.Se contempla que la comisión mencionada elabore en 90 días un “Plan Integral” que especifique “metas, plazos y objetivos a los fines de una aplicación integral y transversal de la perspectiva de género para la elaboración del Presupuesto General”.