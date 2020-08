Redacción de Página Política De la

Cientos de firmas, de distintas expresiones del peronismo y de fuerzas aliadas, se reunieron en las últimas horas en torno a un documento que pondera la gestión nacional, destaca sus “logros” como el acuerdo por la deuda, la IFE y la ATP así como las políticas en torno a la pandemia.Se cuestiona a los medios, a sectores de la Justicia y se fustigan estrategias de “los grupos de poder” en el texto que firman “como militantes” intendentes, legisladores, concejales, dirigentes sindicales, militantes de derechos humanos.Desde los impulsores, la iniciativa se explicó como la necesidad de plantear una expresión desde Entre Ríos de adhesión al gobierno nacional. No dejan de mencionar una suerte de velado reclamo a la conducción del PJ y del gobierno en la provincia, encarnados en la figura de Gustavo Bordet, aunque el texto se encabece con una cita de Martín Fierro: “Mas naides se crea ofendido pues a ninguno incomodo, si canto de este modo por encontrarlo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos”.El documento reunió, entre otras, las firmas de tres nombres que figuran en el tablero para 2023: el intendente Adán Bahl; su par de Gualeguaychú, Martín Piaggio; el titular del Enohsa, Enrique Cresto.También están los intendentes Alfredo Francolini, Juan Carlos Darrichón y Martín Oliva; los legisladores nacionales Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Mayda Cresto y Marcelo Casaretto; los diputados provinciales Juan Manuel Huss, Stefanía Cora, Paola Rubattino, Mariana Farfán, Silvia Moreno y los senadores Jorge Maradey, Adrián Fuertes y Claudia Gieco. Del gabinete, firma la ministra Sonia Velázquez.También ex intendentes y legisladores como Hernán Darío Orduna, Daniel Irigoyen, Juan Javier García, Faustino Schiavoni, Sergio Schmunk, Juan Carlos Brambilla, los exlegisladores Jorge Barreto, Lautaro Gervasoni, Liliana Ríos, Gustavo Gúzman, Pedro Baéz; el concejal Sergio Elizar; los dirigentes sindicales Beatriz Montaldo, Edgardo Massarotti, Daniel Ruberto, Oscar Barbieri.El documento expresa, textualmente, lo siguiente: “La victoria electoral que consagró a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner como Presidente y Vicepresidenta abrió una ventana de esperanza después de la tragedia socioeconómica como consecuencia de la apertura y reprimarización de la economía, desindustrialización, desempleo, pobreza, vaciamiento del Estado, devaluación, transferencia regresiva del ingreso, tarifazos, negociados, endeudamiento y fuga de capitales del gobierno de Macri”.“Cuatro años de saqueo neoliberal han dejado una situación en extremo gravosa y en vez de echar culpas nuestro Presidente inició su gestión suspendiendo aumentos de tarifas, aumentando haberes jubilatorios, salarios. y de planes sociales que fueron un alivio concreto al bolsillo de millones de argentinos. Se comprometió activamente con políticas de género y contra la violencia sobre las mujeres. Se garantizó medicamentos gratuitos a nuestros abuelos, y se inició el desarme de la fenomenal arquitectura financiera que priorizaba la especulación sobre la inversión productiva para beneficio de unos pocos. Y hace horas declaró servicios públicos a la telefonía, servicio de internet y televisión paga para reducir la brecha digital y cerrar la grieta entre los que tienen conectividad y los que no. Un gran paso para terminar con la desigualdad”.“La inesperada irrupción de la pandemia agravó la situación y obligó a nuestro gobierno a poner todos sus esfuerzos en preservar la vida de los argentinos. Consecuentemente, la incipiente recuperación de la economía sufre el retraso que se da en todo el mundo. Pese a las arcas vacías que dejó Cambiemos, el gobierno resuelve atender las prioridades más urgentes. Implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que es recibido por 277.372 entrerrianos y el programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) que ya acompaña a 6.258 empresas y beneficia a 44.586 empleados”.“Nuestro gobierno adoptó decisiones inmediatas para fortalecer el Sistema de Salud con nuevos hospitales, la ampliación de los ya existentes, el incremento del 50% de camas de internación, servicios de terapia intensiva, respiradores, equipamiento, capacitación, e incremento de personal. Si Alberto Fernández no hubiera tomado estas decisiones la capacidad del sistema sanitario estaría desbordada y los muertos se contarían por miles”.“Los medios dominantes esconden los resultados de las políticas adoptadas para enfrentar la pandemia. Estimulan y hasta festejan con odio la aceleración en la duplicación de contagios y fallecimientos en el entendimiento que cargaran sobre las espaldas de nuestro gobierno las tenebrosas cifras de los caídos por la covid-19. Ese mismo poder que falsea y desinforma, asociado a los dueños del dinero y sectores aristocráticos y antiperonistas de la justicia, así como desató una ruin cacería mediática y judicial sobre Cristina y muchos compañeros, intenta sepultar en el olvido los repulsivos negociados del macrismo y sus amigotes. A los grupos del poder que solo les importa sus riquezas y su impunidad, los que gritan “defendamos la República” a la vez que la secuestran, lo que les falta de vergüenza les sobra en expertos mercenarios del engaño comunicacional y el despreciable espionaje a quien se atraviese. Quienes han sido responsables del escandaloso proceso de endeudamiento, fuga y sus consecuencias de pobreza, hambre y desocupación deberían mínimamente reflexionar sobre la conveniencia de seguir azuzando odios irracionales”.“Con contundencia reivindicamos el resultado obtenido en esta primera etapa de la renegociación de la deuda externa al igual que la realizada por Néstor Kirchner en 2005. El digno acuerdo alcanzado con los acreedores externos permite las certezas necesarias para retomar políticas que resguarden el interés nacional y retomen el camino del desarrollo económico, social y productivo”.“Por todo ello, los abajo firmantes, desde nuestra condición de militantes, reafirmamos nuestro compromiso de abonar a la Unidad del campo nacional y popular y expresamos nuestro total apoyo al Gobierno de Alberto y Cristina, sin más condicionamientos que la defensa de los intereses de nuestro Pueblo”.#EntreRíosConAlberto #FuerzaAlberto son los hashtag con los que empezó a circular el texto.Todas las firmas, por orden alfabético, son las siguientes: Abratte Agostina - Abratte Alberto - Acevedo Federico - Acevedo Matías - Acosta Antonella Daiana - Acosta Candela - Acosta José Luis - Acosta Miriam Olinda - Acosta Mirna Dora - Acosta Roxana Verónica - Acosta Silvio Antonio - Acosta Yamile M - Acuña Verónica - Aguiar Domingo Aníbal - Aguiar Flavio Aníbal - Aguiar Lidia - Aguiar Norma - Aguilar Nadia - Aguiar Paola Beatriz - Aguiar Patricia Carolina - Aguirre Silvia Beatriz - Aguirre Natalia - Alanís Héctor - Alarcón Carina - Alasino Carlos Alberto - Albornoz María José - Aldo Lucero Aldo - Alegre Francisco - Alfaro Leonor - Almada Jorge Pedro - Altamirano Angélica - Álvarez Jonathan - Álvarez Juan Carlos - Álvarez Miorelli Pablo Alejandro - Álvarez Silvia - Alzugaray Alicia - Alzugaray Patricia - Amestoy Pablo - Antivero Hugo Alberto - Aquino Talía - Aramburru Anastacia - Aranda Gustavo - Arce Leandro Martín - Arce Walter - Arellano Carlos - Arrellano Héctor - Arellano Jorge - Arévalo Dania - Argarate Carlos - Arias Eva - Arquiel Verónica - Arroyo Raúl - Arrozogaray Lorena - Arrúa Johana - Arrúa Pedro Cristian - Ascúa Javier - Asrilevich Irina - Astudilla Hernán - Ayala Eduardo - Ayala Jorge - Ayala Gabriela Adriana - Ayala Hernán - Bachetti Aldo - Badano Rosario - Báez Evangelina - Báez Liliana Beatriz - Báez Lucas - Báez Pedro - Bahl Adán Humberto - Balher Alejandro - Banda Diego Luis Ubaldo - Barbagelata Graciela - Barbieri Oscar - Barboza Horacio - Barboza Daniela - Barbosa Juan Pedro - Barezzi Liliana - Baridón Nahuel - Barragán Joaquín - Barragán Julián - Barreiro Natalio - Barrera Hugo - Barrera Williams - Barreto Andrea - Barrionuevo Delia - Barrios Hugo Fabián - Barrón Sastre Fernando - Barroso Gabriel Nicolás - Barroso Juan Osmar - Barzola Andrea Carolina - - Barzola Diana Marisa - Barzola Laura - Barzola Nora Raquel - Bastián Gustavo - Bataglia Carla María - Bejarano Daniel - Belegoti Rubén - Belkys Emilce Moine - Belsunce Leticia - Beltramin Jorge - Benavidez Hugo Feliz - Benítez Evangelina - Benítez Diana Liliana - Benitez Evangelina - Benítez Horacio Oscar - Benítez Julieta - Benítez Marta Raquel - Benítez Martin Gabriel - Benítez Olga Elizabeth - Benítez Paula Daniela - Benítez Raúl Alberto - Benítez Secundina Margarita - Benítez Teresa - Benítez Horacio Oscar - Bergalio Miguel Ángel - Beretta Carlos - Berón Carlos - Berta Marta Isabel - Bessa María Candela - Bertochi Agostina - Bertochi Catalina - Biagi Noemí Nilda - Biggiano Héctor - Bigñioti José - Bilbao Carlos - Bisheimer Paola - Blázquez Adriana Velki - Boari Juan - Boeykens Marcelo - Bódeman Elisandra Vanina - Bordón Lucrecia Anabel - Bourlot Darío - Brambilla Carlos - Brandolini Edgardo - Brocardo Franco - Brollo Andrés - Brondani Alfredo - Brugo Daniel - Bruna Roxana - Boxler Martina - Bulos Nidia - Brunetti Juan Martin - Brunetti Mario Luis - Bulay Ofelia - Bulay Susana - Bultynch Griselda Elizabeth - Burdino Gabriel Ignacio - Burgos Mirta Graciela - Butus Graciela Raquel - Buxman Leandro - Cabrera Ángeles - Cabrera Celeste - Cabrera Dalma - Cabrera Elida Leonor - Cabrera Luciana - Cabrera Marcos - Cáceres Halle Titina - Cáceres Irupé - Caffarena Daniel - Caíno Alfredo - Calderaro Angelina Camila - Calderón Nadia - Calero Sebastián - Calisaya Segovia Martín Félix - Calleja Delia Susana - Camaño Nélida - Camaratta Carlos - Camarata Juana - Caminos Matías - Caminos Ramón - Camiolo Rubén - Cantero Thalía - Caporale Jesús María - Cappellacci Ana María - Carballal Augusto - Carbone Daiana - Cardozo Marcelo A. - Cardozo Martin - Carotta Noelia María - Carranza Gonzalo - Carranza Rubén - Carrere Martín - Casas Daniel - Casaretto Marcelo - Casco Francisco - Castagnola Víctor Manuel - Castañeda María Anahí - Castaño Fabricio - Castillo Mariela - Castillo Yamila - Castro Américo Ramón - Castro Cecilia Feliciana - Castro Norma - Cavaignac Daniel - Caviglia Fernando - Celso Luis Martin - Ceraolo Martín - Cesario Cesar Ariel - Chagas Juan Carlos - Chajud Matías - Chapado Pablo - Chaparro María de los Ángeles - Cháves Daniel - Chesini Selva - Chiarela Silvio - Churruarín Pablo - Cian Janet - Cid Marilín - Cinto Juan Pablo - Clavenzani Rubén - Clementi Pablo - Cobello Daniel Emiliano - Colazo Daniel - Colombo Ana Beatriz - Colombo Oscar - Colugnatti Gloria - Comas Mariano - Concettoni Myriam - Copello Silvia - Cora Estefanía - Coronel Daniel - Coronel Juan Marcelo - Corra Ornelia - Corrales Estefanía - Correa Mónica - Cortesí Cristian - Cortesí Cristian - Cossani Federico Gabriel - Cosso Diana - Cregnolini Laura Isabel - Cregnolini Nahuel - Cregnolini Serena Belén - Cregnoloni Leonardo Alfredo - Cresto Enrique - Cresto Mayda - Cristani Sergio - Cullen Fidel - Curuchet Elizabeth - Curcho Gabriela - D’angelo Fabio Ramiro - Daglio Fernando - Dalzoto Horacio - Darrichon Carlos - Dasso Alicia - Dato Fabiana - Dayub Gerardo - De Carli Valeria - De Cerineo Irene - De La Rosa Fernando - De León Alan Exequiel - De Los Santos Claudio - De Morales Ruiz Pablo - Deangeli Sebastián - Delcanto Patricio - Delcanto Sergio - Delgado Carolina - Delgado Guillermo - Delgado Teresa Guadalupe - Dellavedova Ernesto - Demarziani Ángel Domingo - Denegri Carlos - Desmonte Miguel - Di Gresia Alejandra - Díaz Agustina - Díaz Gladis - Díaz Guillermo Sebastián - Díaz Silvia Graciela - Dines Sergio - Dome Silva - Dormisch Candela - Dormisch Jorge Pablo - Dormisch Paola - Duarte Luciana - Dubini Cristian Daniel - Durán Cristian Fernando - Durán Luis Fernando - Durán Maximiliano Emanuel - Duré Rodrigo Óscar - Eguiazú Griselda - Elías Félix - Elgar Silvana - Elizalde Mariela - Enrique Juan Pablo - Elizar Sergio - Erbetta Agostina - Erbetta Fernando - Escalante Federico - Escalante Romina - Escobar Jorge - Escobio Daiana - Etchart Cesar - Etchart Santiago - Fabricius Marcia - Facello Pamela - Fadil Daniel - Falconi María Yanina - Farfán Ignacio José - Farfam Mariana - Faría Elsa Evangelina - Farías Santiago Josue - Faust Jorge - Feltes Juan -Fernández Diego - Fernández Pablo - Ferrando José - Ferrari Camacho Gloria - Ferrarini Francisco Cristian - Ferreyra Ana María - Fernández Verónica C. - Ferreyra Rosa Amalia - Florean Jorge - Flores Darío - Flores José Luis Mariano - Foletto Lucia - Foletto Mariela - Foletto Walter - Follonier Enrique - Fornero Belén - Foti María Belén - Francalanza Carlos - Franco Nancy Viviana - Frank Cristian - Fumaneri Hernán - Fumaneri Mariana - Gabas Emilia - Gabas Fabricio - Gabas Manuel - Galetto Georgina - Gailliard Carolina - Gaillard Dora Inés - Gaioli Luis - Galarraga Cesar - Galarza Humberto - Galarza Julio - Galeano Andrea - Galeano Ramón - Galligo Carlos - Gallo Olga Noemí - Gamarra Elbio - Garcia José Luis - Garcia Juan Javier - García María Laura - García Matías Roberto Daniel - García Norma Raquel - Garcia Paola - Garcia Rafael Martin - García Roberto Ricardo - García Víctor David - Garramome Mario - Gay Balmaz Marcelo - Gervasoni Augusto - Gervasoni Lautaro - Gervasutti Carlos - Giacopuzzi José Antonio - Gianone Viviana - Gieco Jonathan C.M. - Giménez Luis - Giménez Claudia Noemí - Giorda María del Carmen - Giulano Víctor - Glamuzina Mateo Vladimir - Glamuzina Sergio Antonio - Glamuzina Shirley Edith - Glauser Alicia - Godoy Eduardo - Godoy Guillermo - González Ana María - González Claudia Daniela - González Elsa Ester - González Guillermo - González Marta - González Matías - González Mónica - González Sonia Beatriz - González Mónica - Gorosito Mariana - Gorosito Marina - Granetto Sergio - Grinovero Marcela - Grinovero Olga Adriana - Guerra María Angélica - Guerrero Graciela - Guiot Natalia Gisela - Guitar Cristina - Gutiérrez Juan - Guzmán Gustavo - Guzmán José Luis - Halle Saín Carlos - Henrich Mario - Herlein Cynthia - Hermosi Hugo - Hernández Analía - Hernández Julio - Hernández Lucas Gonzalo - Hernández Miriam Alejandra - Hoet Augusto Juan José - Hoet Jorge - Hoet Tomas Sebastián - Huss Juan Manuel - Ibaña Alberto - Iglesias Facundo - Ingleson Cristina - Irigoy Patricia - Irigoyen Daniel - Irisarri Alejandro Gaspar - Irisarri Silvana - Izaguirre Juan Antonio - Jacoby Oscar - Jaquet Gabriel César - Jáuregui Valeria - Jozami Carlos Daniel - Juan Domingo González - Jurado Fabián - Juri Cristina - Kohan Mariano - Kuffer Silvia - Kuspiel Ismael - Labalta Carlos - Lamouroux Lucas - Larrea Silvina - Laseras Matías - Latorre Ruth - Lavini Clelia - Lavini José Luis - Ledesma Nancy Angélica - Ledesma Claudio - Ledesma Tomás - Leguizamón Hilda Noemí - Leiva Francisco - Lencina Leonilda - Lencina Roberto - Lescano Carlos Alberto - Lescano Celina Graciela - Levars Mirta - Lezcano Jorge Raúl - Lezcano Mónica Silvana - Lloret Ángela Aurora - Llosa Abelardo - Lingeri Marcela - López Claudio Nicolás - López Mario - López Renato - López Verónica - Lorenzon Susana Noemí - Lovatto Mario - Loza María de los Ángeles - Lucero Roció - Lugrin Ramiro - Luis Román Luis - Luján Mara - Lujan Tomas - Luján Miguel Eduardo - Luna Jonathan - Maciel Cristian - Macione Darío - Maina Héctor - Maldonado Víctor - Manfredi Angélica - Mantai Mariela Belén - Manuele Blanca - Manzato Horacio - Manzo Luciano - Maradey Jorge F. - Maranta Aristóbulo - Marchesse Diego - Marcone Juan Pablo - Marengo Darío - Mariela Ponce - Marso Florencia - Martín Viviana - Martínez Betania - Martínez Juan Carlos - Martínez Gladis - Martínez Gonzalo - Martínez Piñón Gustavo - Maslein Martin - Massarotti Edgardo - Massera Cristina - Mastaglia José Federico - Masutti Carla - Matas Silvia Susana - Mateo José - Medici Pablo - Medina Juan Horacio - Medina Patricia - Mella German - Melchor José María - Melchor María - Méndez Raúl Ángel - Méndez María Teresa - Méndez Rufino - Méndez Silvana - Mendieta Víctor - Mendoza Maira Fabiola - Meoniz Natividad - Mernes Ana Laura Lucero - Mesa Juan Carlos - Midenberger Mario - Milanich María Cristina - Mildenberger Diego - Milocco Alejandro - Minatta Roque Edmundo - Mingo Graciela - Miotto Patricia - Mistura Raúl - Mohor Cristina - Molina Carlos I. - Molina Gabriel - Molina Lidia - Molina Rearte Ernesto Molina Victoria - Montaldo Beatriz - Montaldo Germán- Montenegro Héctor - Montero Ayelén Yudith - Montero Florencio - Montero Raquel - Monzón Carlos - Monzón Nadia - Morales Ruiz Pablo - Morán Vanesa - Moreno Jaqueline María del Huerto - Moreno Silvia del Carmen - Moreyra Mariela Noemí - Mosqueda Juan Carlos - Motroni Martín Rafael - Moyano José Miguel - Moyano Lorena - Mrchese Diego - Muñoz Gabriel - Muñoz Pamela - Muñoz Sebastián - Musini Adriana - Mzyk Estela - Nassivera Andrea - Negri Rodolfo - Niz Lidia - Nichajew Ludmila - Noguera Andrea - Nores Agustina - Nores Enzo Ezequiel - Nores Valentina - Obaid Pablo - Obaid Sergio Omar - Ocampo Cristian Gabriel - Ocampo Silvina Elizabeth -Olguín Daiana Belén - Oliva Martín - Olivera Carlos Amílcar Raúl - Olivera Gabriel - Olivera Mónica - Olivera Tomas Agustín - Orcellet Pablo - Orduna Hernán - Ormaechea Roxana - Ormazábal Abel - Ortiz Federico - Ortiz Gustavo - Osak Carlos - Osorio Cesar - Osuna Blanca - Ovejero Bautista Juan - Ovejero Joel Javier - Ovejero Johann Paul - Ovejero Leila Mara - Ovejero Néstor Javier - Ovejero Victoria Delfina - Pacifico Fabricio - Pacifico Flavia - Pacifico Gabriel - Pacifico Ileana - Padilla Patricia - Paggeti Graciela - Paggi Jorge - Palacios Daniel - Palacios Samuel - Palavecino Orlando - Paniagua Carlos José - Panozzo José Luis - Parrilla Yanina - Passarella Gonzalo - Passarino Raquel María del Rosario - Pastori Carlos - Paucich Ricardo - Pautaso María Natalia - Pavón Daniel - Pavoni Darío - Paz Ángel César - Penayo Georgina Belén - Perchivale Zulema - Pereira Silvina Itatí - Perello José - Pereyra Elva Estela - Pereyra Flavia - Pereyra Verónica - Pérez Diana - Pérez Hugo José - Pérez Giménez Carmen Lujan - Pérez Liliana - Pérez Rosa Isabel - Perrone Stella Maris - Pesarini Hugo – Piaggio Martin - Pianozzo Zenere Darío - Piérola María Luz - Pierotti Ariel Sebastián - Pierotti Joan Manuel - Pierotti Ludmila - Pierotti María Laura - Pierotti Nadia Regina - Piloni Florencia - Pingsdorf Silvia - Pingsdorf Silvia Irene - Pividori Eduardo - Preiz Luciana - Prina Lorena Carina - Protti Cesar - Pujol Gustavo - Putallaz Sandra Liliana - Pusch Jonathan Mikhail - Quinteros Alejandra - Quinteros Exequiel - Quinteros Mario - Quintero Reynaldo - Radich Hernán - Ramallo Susana - Ramat Manuel - Ramel Griselda María - Ramírez Alejandro Esteban - Ramírez Araceli - Ramos Alicia - Ramos Carina - Ramos Eliana - Ramos José Carlos - Rato Belén - Reato Oscar - Regner Sofía - Retamoza Norma - Reyes Esteban - Reyes Lautaro - Reyes Leonardo Octavio - Reyes Miguel - Reyna Liliana - Riani Oscar Eduardo - Riani Sofía - Riffel Tamara - Righelato Hugo - Rimoldi Luis Alberto - Ricle Elbio - Ríos Aguiar Solange Estefanía - Ríos Daiana - Ríos Díaz María del Pilar - Ríos Ingrid Elizabeth - Ríos Liliana Ester - Ríos Luciano Gabriel - Ríos Luis A. - Ríos Maximiliano - Ríos Norberto Juan Ramón - Ríos Silvina - Riquelme Sofía - Rivero Teresa - Rodríguez Eduardo - Rodríguez Irene - Rodríguez Leandro - Rodríguez Lidia Ester - Rodríguez Néstor - Rodríguez Pablo - Rodríguez Santiago - Roh Cesar Héctor - Roh Olga Alicia - Roh Sheila - Rojo José María - Rollano María Corina - Rolón Victoria - Román Luis - Romero Flavia - Romero Juan Carlos - Romero Nélida - Romero Roberto - Romualdo Luis - Ronchi María del Rosario - Rosillo Romina - Rossi Néstor - Rubattino Marcelo - Rubattino Paola - Ruber José Luis - Rufiner Mario - Ruhl Liliana Graciela - Ruhl Roberto - Ruhl Roberto Florencio - Ruiz Cristina - Ruiz Moreno Luis Andrés - Ruiz Moreno Patricia - Rumitte Juan Carlos - Rumitte Juan Domingo - Rumitte Orlando - Sacks María Victoria - Saboredo Victoria María - Salamoni Ángel - Salas Daniel - Salas Stella Maris - Salvador Ariel - Salvarezza María Beatriz - Salvarezza María C. -Sanchez Gerardo - Sanchez Juan Carlos - Sánchez María Irene - Sánchez Mariano Uriel - Sanchez Sebastián Nicolás - Sánchez Sonia - Sandes María - Sansoni Viviana - Sarli Arnoldo - Sarmiento Alejandra - Sarmiento Ángel Oscar - Sarmiento Mario - Sausto Lorena - Schanton Nelson Román - Schenfeld Juana - Schenfeld Lucas - Schiavoni Andrés - Schiavoni Faustino - Schonfeld Mariela - Schmunk Sergio - Schunk Roberto - Segovia Jorge - Segovia Marcelo - Seguí Raquel - Segura Jorge - Segura Sergio - Senegaglia Francisco - Serrichio Liliana - Serrudo Daniel - Shurman Josefina - Sibulosky Fernando (h) - Sirtori Walter - Skidelsky Gustavo - Solanas Juan Manuel - Soria Luciano luis - Sosa Adalberto Miguel - Sosa Carlos Ceferino - Sosa Cristina - Sosa Elena Gabriela - Sosa Griselda Mabel - Sosa Sergio Elías - Sotana Claudio - Soutus Gisela Lucia - Spaggiari Jerónimo - Stibanello Margarita - Strappa Graciela - Suarez Aurelio Juan - Suarez German Antonio - Suarez Mariela Roxana - Suarez Máximo - Sufotinsky Hernán - Sufotinsky Mario - Taibi Francisco - Terlin Raúl Aníbal - Tisocco Carina - Tito Margarita Beatriz - Tizzoni Julia - Tommasi Sebastián - Tornero Joel - Torres Irene - Tortella Fernando - Tortul Diego - Trabichet Micaela - Trocello Marcos Antonio María - Tropini Carina - Trupiano Carmen - Turín Selva Luciana - Ulian Claudia Fernanda - Uranga Martín - Urchueguía Estelio - Valenzuela Javier - Vargas Maximiliano A. - Vassallo José Luis Antonio - Vázquez Jorge - Vechetti Debora Marcela - Veíra Exequiel - Velázquez Irina - Velázquez José María - Velázquez Mercedes Raquel - Velázquez Sonia - Valenzuela Salustiano - Varliero Susana - Veliz Miguel - Vera Luis - Verbauwede Ricardo Gabriel - Vereda Sergio Daniel - Vergara Claudia - Vergara Luciana Marianela - Vergara Sebastián Ignacio - Verón Marcelo - Verrua Nadia - Vespo Gustavo - Vicentino Aníbal Domingo - Vicentino Eduardo - Vicentín Rafael - Videla Ela Analía - Vides Alicia - Vigiano Andrea – Vila Monica - Villada Claudio Alejandro- Villagra Osvaldo Raúl - Villalba Claudia - Villamonte Susana - Villanueva Javier - Villo Juan Pedro - Violaz Micaela - Visintín Irina Clarisa - Vitali Sandra - Vivas Eduardo Daniel - Vivas Emilio Enrique - Viviani Guillermo Alejandro - Waldner Andrés Mario - Waldner Daniela - Warencya Nicolas - Weidmann Gabriel - Weiss Ariel Yarul Sergio - Yoya Norma - Yuhak Lidia Mercedes - Zalazar Mónica Graciela - Zamboni Andrés - Zamboni Franco Nicolás - Zamboni María Gabriela - Zanabria Claudia - Zanotta Mariana - Zappala Ana María - Zapata Agostima - Zaragoza Emiliano Adrian - Zaruj Maria - Zeballos Mirta - Zitelli Marcos.