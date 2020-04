Redacción de Página Política De la

En igual sentido, la legisladora radical solicitará al Poder Ejecutivo que se informe si el representante del Gobierno ante el dicho banco tiene conocimiento de esta mecánica que utiliza la entidad de ofrecerle de manera sorpresiva a los jubilados y pensionados productos, como por ejemplo determinados seguros.Foletto pretende saber si estos productos están dentro del alcance del anterior convenio firmado con el Nuevo Bersa, y de no ser así, si el gobierno provincial ha arbitrado medidas para que se suspendan y que los sectores económicamente más desprotegidos no se vean de manera sorpresiva frente al cajero automático en la disyuntiva de tomar opciones o rechazar estos productos que el banco ofrece, según adelantó en un comunicado.Por último, pedirá al Poder Ejecutivo información sobre si tiene previsto tomar sanciones y/o multas con el agente financiero si esta mecánica no está permitida dentro del convenio.