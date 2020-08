Redacción de Página Política De la

Los puntos son:-Argumentos que justifican la magnitud del negocio ofrecido y las contraprestaciones ofrecidas por el Nuevo Banco de Entre Ríos SA.-Señale el análisis de viabilidad económica de la inversión que motivó a la Provincia a incorporar en el Pliego de Condiciones el pago de comisiones a la Entidad Bancaria por la gestión de ciertas prestaciones que similares contratos con otras Provincias no se contemplan y garantizan un negocio rentable para la entidad financiera.-Explicitar el análisis económico financiero de la inversión realizado por la provincia para justificar un plazo de contratación de 10 años con 5 años de prórroga y no menor.-Detalles sobre el plan de inversión propuesto por el oferente (Nro. de sucursales, cajeros automáticos, etc.) y razones por las cuáles el mecanismo tercerizado de cobro de impuestos y servicios públicos denominado “Entre Ríos Servicios” constituye una inversión siendo que la puesta en marcha de los mismos depende de los contratantes y no del Agente Financiero.-Razones que sostienen la exclusividad en la percepción de impuestos, servicios, tasas y contribuciones provinciales.-Detalles de la propuesta del oferente en torno al desarrollo económico provincial.-Lineamientos propuestos por el oferente para la mejora de la atención al público de sus clientes.-Características y volúmenes de los montos pertenecientes a Depósitos Judiciales.-Todo otro punto o ítem directamente relacionado con dicho proceso que formularán los Sres. Diputados y Diputadas en el recinto.