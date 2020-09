Alianzas

La UCR ya había convocado a internas para el 15 de noviembre, a fin de renovar los mandatos partidarios de dos años que vencen ese mes. Pero en razón de la persistencia de la pandemia del Covid-19, el 4 de septiembre el Comité Provincial decidió aplazar las elecciones para el 18 de abril de 2021.Entienden las limitaciones que impone la pandemia, pero a la vez observan que la UCR de Buenos Aires tiene un proceso interno en marcha y también el PRO de Entre Ríos, socio de los radicales en Cambiemos.Más allá de las objeciones de orden jurídico, cuestionan que la prórroga de mandatos posibilitará a las actuales autoridades partidarias –que deberían dejar sus cargos en noviembre- iniciar las negociaciones para los acuerdos con otros partidos, que el radicalismo resuelva llevar en los comicios de medio término del año que viene.Advierten que el 5 de mayo de 2021 vence el plazo para acordar las alianzas que se presentarán en las elecciones legislativas de octubre, con primarias en agosto. Las internas para renovar la conducción de la UCR serían apenas dos semanas antes.Quieren que las negociaciones de las alianzas electorales estén a cargo de “autoridades legítimas” y no de una conducción con mandatos vencidos.Que el actual Comité que preside Leandro Arribalzaga haya sido conformado por consenso en 2018 (lo que implica que el partido no está conducido por un solo sector) no cambia las cosas para los demandantes. “Este comité lo armó (Rogelio) Frigerio”, resumió Vega, cuando fue consultado por“No podemos permitir que de manera antijurídica se queden con la conducción partidaria. En todo caso, que las elecciones sean suspendidas (por razones sanitarias) por (Gustavo) Bordet o por la Justicia Electoral. El deber radical es convocar a elecciones tal cual lo establece la carta orgánica”, insistió.“Nosotros queremos renovar el partido, al lado de la gente, y queremos que el establishment del partido haga las cosas como tiene que hacerla. Y ahora, a través de este atajo que toman se quedan con la conducción y definen con quien y en qué condiciones se hacen las alianzas”, cuestionó Vega.La 26 de Julio es una nueva agrupación radical de Paraná, que con su nombre evoca la Revolución del Parque de 1890. Aunque reúne a militantes de distintos espacios es, centralmente, un desprendimiento de la corriente Illia, que en el orden provincial lidera el diputado y ex candidato a gobernador Atilio Benedetti.