Burocracia



La plaga de langostas hace unos días ingresó a la provincia desde el norte y preocupa el impacto que puede llegar a tener en algunos cultivos.“Creíamos que la invasión de langostas era algo que había quedado atrás hace 60 o 70 años, pero aparecieron nuevamente y se trata de una plaga que tiene un alto poder destructivo sobre las distintas producciones”, advirtió Benedetti.“La plaga está siendo una amenaza para los citricultores del norte entrerriano, especialmente del departamento Federación. Y, si bien los productores la están combatiendo -a través de turbinas particulares- con fitosanitarios aprobados por Senasa, hace falta una decisión de acompañamiento provincial para poder llevar adelante una pulverización que llegue a la copa de los árboles, donde resiste esta plaga”.“Hace falta un involucramiento inmediato del Ministerio que conduce Juan José Bahillo, así que hago un fuerte llamado para que dispongan medidas. Es imprescindible actuar antes de que esta plaga se multiplique y potencie su capacidad de daño en un departamento tan importante como es Federación”, advirtió.Con un tono más confrontativo, la comisión de Radicales por la Producción y el Trabajo cuestionó la “plaga de la burocracia”, y la “ausencia de funcionarios responsables que den la orden de actuar”, ante el problema que afecta al norte provincial.“SENASA está preocupada, como lo está el INTA, pero ocurre que, ninguno de estos dos organismos, que son técnicos y asesoran, tienen competencia en la Provincia para disponer y ordenar el combate de la langosta en el territorio. Ante esta situación, el Gobierno de Entre Ríos, con sus funcionarios, deben estar en el lugar dónde se mueve esta plaga y, la verdad no se vio en el escenario, al menos, con la decisión de ordenar y ejecutar con determinación, lo que se debe hacer”, planteron.“Cuál es la razón ¿incompetencia? ¿temor? El productor necesita respaldo. Necesita un estado provincial presente”, reclamaron.“Hay que actuar rápido. Los productores tienen, no solo la voluntad, sino que están dispuestos a actuar y algunos lo están haciendo a riesgo y control de ellos mismo, poniendo lo que hay que poner en estas circunstancias y, sabiendo que el Estado no les reconocerá los daños que esta plaga les dejará. Necesitan la autorización, para no incurrir en infracción en el control fitosanitario”, remarcaron.Advirtieron además que ha ingresado desde el Paraguay otra manga de langostas, que sería de mayores dimensiones a la que llegó a Entre Ríos. “Esto es serio, afectará no solo a las diferentes variantes productivas, sino también a diversos pueblos y ciudades de la Provincia”.“Sr Gobernador: Para gobernar hay que hacerse cargo de los problemas y no ser meros espectadores. Lo instamos a que actúe, y ponga a sus funcionarios en el lugar que corresponda, que cumplan con su rol, para defender al productor entrerriano de esta devastadora plaga”, insistieron.