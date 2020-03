Redacción de Página Política De la

revelaran que en la ciudad de Larroque, la Municipalidad firmó un convenio con OIC SA pese a que ésta había reconocido que pretendió estafar a ese municipio a través de sobreprecios en una obra de asfalto. La causa penal, de hecho, se elevará a juicio.El legislador de Gualeguaychú avanzará con un proyecto que presentará en la Cámara de Diputados la próxima semana, fundamentado en que la propia firma admitió haber aceptado facturar sobreprecios que rondaban entre el 100 y el 150% del valor real de la construcción de 14 cuadras de pavimento, durante el último año de gestión del ex intendente, Raúl Riganti.Ante el reconocimiento del delito por parte de la empresa constructora, Mattiauda cuestionó al Concejo Deliberante de Larroque por haber aprobado, con el voto del oficialismo, el convenio en el que las partes acuerdan desistir del reclamo económico entre sí y reconocen que el saldo de la cuestionada obra de las 14 cuadras de pavimento es de $7.800.000 y no de $12.500.000.“Es muy llamativo que se haya aprobado ese convenio, que aparece como un arrepentimiento de la empresa y de esa forma busca dar por terminado el litigio judicial con la Municipalidad”, sentenció Mattiauda y agregó que en ese sentido el intendente, Leonardo Hassell, “debería pedirle explicaciones al Concejo Deliberante, principalmente a sus propios ediles”.Aseguró que “hay que poner la lupa sobre las empresas que prestan servicios al gobierno provincial” y remarcó que ante el reconocimiento de OIC S.A. “queda en evidencia que en Entre Ríos hay muchas firmas que están viciadas por el cobro de sobreprecios y vinculadas a casos de corrupción”.En ese sentido, recordó que en septiembre de 2018 presentó un proyecto de comunicación en el Senado (que quedó frenado en la Comisión de Legislación General) solicitando al Poder Ejecutivo para que proceda a rever las adjudicaciones de obras públicas que se hayan efectuado a empresas que han sido denunciadas en causas por corrupción, y que se encuentren ejecutando trabajos para la Provincia o los municipios.Ese proyecto tenía como objetivo que se revean las adjudicaciones “con el fin de preservar el erario público y los derechos de todos los entrerrianos”. “Ahora estamos ante la evidencia de que una empresa que es proveedora del Estado reconoce haber cometido un delito en perjuicio del propio Estado, y por lo tanto el gobernador (Gustavo) Bordet no puede mirar para otro lado, desentenderse del tema, y debe darla de baja del registro correspondiente”, sentenció el diputado.