Uso político

Estamos en la Cámara de Diputados tratando el proyecto del oficialismo para legalizar el aborto. Un tratamiento inoportuno en medio de una de las peores crisis de la historia del país.

El debate arrancó a media mañana y está previsto que concluya después de las 5 de la mañana con los discursos de dos “cuadros” feministas como son las diputadas Silvia Lospennato, del PRO; y Gabriela Cerruti, del Frente de Todos.La lista de oradores, desde la medianoche al momento de la votación, contempla la participación de otros tres entrerrianos: el radical Jorge Lacoste, alrededor de la 1 de la mañana; su par de bancada Atilio Benedetti, entre las 2 y las 3; y el legislador del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, aproximadamente una hora después. Los tres argumentarán a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.En cambio, no están en la lista de oradores ni Mayda Cresto, del peronismo; ni Gustavo Hein, del PRO que votan en contra. La única “celeste” que hizo uso de la palabra fue la dirigente del PRO, Alicia Fregonese.La dirigente aseguró que hay “un uso político” del tema de la legalización del aborto “por parte del gobierno que tiene pocas noticias buenas para dar”.Metió el dedo en la llaga al remarcar, como lo hicieron otros legisladores, que en el Senado se debatía esta noche la modificación a la fórmula de movilidad jubilatoria “lo que va a empobrecer a 7 millones de jubilados”. No olvidó mencionar otro asunto en la Cámara alta, caro al partido de Mauricio Macri: el recorte a la coparticipación porteña.Dijo que el aborto supone “el fracaso de las políticas públicas en materia social, educativa y económica”. “Estamos en contra porque defendemos el derecho a la vida, uno de los derechos humanos de raigambre constitucional”, argumentó y aseguró que las encuestas indican que “los entrerrianos tenemos claro el derecho a la vida”.Tras explicitar un proyecto de su autoría sobre “protección integral a las personas gestantes”, adelantó su voto negativo y postuló la necesidad de fortalecer la ESI y el acceso a los métodos anticonceptivos. “Creo en la defensa de los más vulnerables, los más desprotegidos que no tienen voz para defenderse, los niños y niñas por nacer. El aborto no es la salida”, concluyó.Más temprano, hicieron uso de la palabra tres mujeres en favor del aborto legal: las peronistas Carolina Gaillard y Blanca Osuna; y la dirigente radical Gabriela Lena.