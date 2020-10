Redacción de Página Política De la

Una serie de hechos en torno al tratamiento de la Ley de Emergencia Solidaria en los tribunales de la provincia generó la inquietud legislativa del diputado Esteban Vitor. Pero ante se antepuso la polémica. La preocupación comenzó cuando Emanuel Capatto , como integrante de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Paraná en carácter de conjuez, resolvió no hacerle lugar a ex funcionarios judiciales, quienes interpusieron un amparo contra el gobierno provincial y la Caja de Jubilaciones para que “se abstengan y suspendan de manera inmediata la aplicación de todo tipo de retención en concepto de aporte solidario extraordinario sobre los haberes previsionales”.En el ambiente judicial empezó a correr el rumor de que Capatto no tendría legitimidad para resolver porque no cumpliría con los requisitos para ocupar ese cargo por tener un lugar jerárquico en el Estado municipal de Paraná. Finalmente eso se confirmó y fue recusado. El paso al costado de este conjuez desencadenó que otros abogados repitieran esos pasos antes de quedar en una situación similar. Es el caso de Julio Federik, quien se desempeña como asesor de la Fiscalía de Estado de la provincia.Vitor advirtió que las deficiencias del actual sistema de designación han quedado en evidencia ante las acciones judiciales instauradas por magistrados jubilados de nuestra provincia, en las que se han planteado, la inaplicabilidad del aporte solidario extraordinario dispuesto por la ley 10.806, casos en los que por la naturaleza del asunto se ha convocado a intervenir a conjueces.“Entendemos que, en la actualidad, dicho proceso no está dotado de la suficiente transparencia y marco legal adecuado que permita dar intervención a conjueces que actúen con imparcialidad e independencia”, dijo el diputado del PRO y presentó un proyecto que propicia un esquema de regulación del procedimiento de selección de los conjueces de instancias inferiores.El mismo intenta respetar la forma ordinaria de designación de estos funcionarios judiciales que, como es sabido, surgen de una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, dándole intervención a este cuerpo en la elaboración de la lista de aspirantes a conjueces, debiendo confeccionarse la mismas teniendo en cuenta los concursos realizados anteriormente. Solo puede integrar esa nómina – según el texto al que tuvo acceso- los concursantes que hubieran obtenido en la instancia de oposición un porcentual superior al 30%.La iniciativa de Vitor busca adecuar el proceso de selección de los conjueces a los estándares constitucionales fijados en distintos pronunciamientos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.De hecho, el docente de Derecho Constitucional de la UCA, Matías Plugoboy, publicó hace unos días en el sitio El Entre Ríos una interesante columna de opinión , el que afirma que existe jurisprudencia de la Corte que cuestiona el sorteo como mecanismo y exige que los jueces de reemplazo cumplan las mismas condiciones que los titulares.Dijo Plugoboy: la Corte precisó que al conjuez “debe tratárselo como a un juez. Es un abogado de la matrícula que ejercerá la función jurisdiccional y, por ende, necesita estar dotado institucionalmente de todas las protecciones y garantías para su independencia e imparcialidad. Dentro de esos aspectos, la Corte ha señalado que aun cuando sea un proceso de selección de abogados de la matrícula deben respetarse los canales constitucionales previstos ordinariamente para la selección de funcionarios judiciales. Esto quiere decir que no podría saltearse las etapas que la Constitución establece para la elección del juez”.En ese marco es que el Vitor presentó el proyecto que –según dijo – tiene como objetivo “democratizar y transparentar” la lista de aspirantes a conjueces del STJ, mediante la creación de un Registro de Aspirantes que deberá llevar el Colegio de Abogados de Entre Ríos, con una convocatoria pública para la inscripción de los matriculados, con amplia difusión.