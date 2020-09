Redacción de Página Política De la

Para el legislador de Gualeguaychú, es un “momento inoportuno” para realizar una inversión de esas características que “parece más un capricho del gobernador que una obra urgente y necesaria”, y remarcó que viene advirtiendo sobre el tema desde el año 2017 cuando la inversión prevista era de varios millones de dólares más alta.“No es una prioridad que tienen los entrerrianos, pero va a permitir ver a la segunda ciudad más pobre de la Argentina desde el aire”, ironizó Mattiauda en aquella oportunidad y agregó que “una parte de esos recursos se podrían haber destinado al desarrollo de la infraestructura productiva de Entre Ríos; basta con recorrer Santa Fe y Córdoba para darnos cuenta el atraso que tiene nuestra provincia”.“La situación actual es aún peor que la de hace tres años, y en este contexto de pandemia las prioridades deberían ser otras y no un aeropuerto internacional”, advirtió el diputado del PRO e insistió en que “no es el momento oportuno para una obra de ese estilo ni desde el punto de vista social, ni desde el económico, porque no se puede ampliar el endeudamiento de la provincia cuando hay sectores, como el turístico, que esperan desesperadamente recibir algún tipo de ayuda”.Fue el presidente de la comisión de Producción de la cámara de Diputados, Néstor Loggio (Frente Creer), el encargado de contestar. “Mattiauda vive enfrascado en las limitaciones propias de quien no tiene compromiso, empatía ni entendimiento del otro. Por eso habla de ver la pobreza de Concordia desde el aire. Lo convoco públicamente a que baje de su soberbia y pise el suelo de la realidad de Concordia, lo invito a que me acompañe a recorrer sus calles y sus barrios. Le podré mostrar así que más allá de la humildad de muchas familias, encontrará personas de carne y hueso que son igual que él, que sienten, viven y sueñan con un futuro mejor para el que trabaja todos los días el gobernador Gustavo Bordet y todos los que lo acompañamos en el Gobierno”, sostuvo Loggio.Para el diputado oficialista, el aeropuerto “es una necesidad que tiene la producción regional del arándano y que pontenciará a las demás de la zona. También permitirá la llegada del turismo en forma directa a toda la región, lo que impulsará el movimiento comercial y de servicios”.“Duele que un legislador que debería representar los intereses de los entrerrianos piense y actúe como lobbista de Buenos Aires y de su política de concentración del tráfico aerocomercial; veo que responde más a una decisión de la cúpula porteña de su partido que a los de Entre Ríos. Entiendo que en su bloque haya representantes que viven y trabajan desde la Capital, lejos de la realidad de los entrerrianos, pero no pensé que él actuara en esa misma sintonía”, agregó el legislador de Concordia.Loggio destacó que la obra del Aeropuerto binacional es una inversión “estratégica” que fue gestionada por Bordet durante una misión comercial a Washington en 2016 a la que fue acompañado por los representantes de la producción y exportación de citrus de Entre Ríos. Durante una audiencia con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mandatario provincial consiguió poner en los planes de financiación del organismo multilateral la obra, que debía hacerse como emprendimiento binancional. El acuerdo fue rubrico un año más tarde, en 2017.“Para el Aeropuerto se contó con el apoyo del Gobierno de Uruguay y también de la Intendencia de Salto que comprendieron de inmediato la relevancia de este proyecto para toda la región, solo comparable por su impacto a lo que fue la construcción de la represa de Salto Grande no solo en lo económico, sino para la integración con nuestros hermanos orientales”, apuntó, remarcando que la inversión del centro aéreo abarcará también la infraestructura primaria y secundaria circundante.El financiamiento “es para esta obra, no para hacer cualquier cosa como hizo Mauricio Macri con los u$s 100 mil millones que dilapidó en la timba financiera. Si el aeropuerto no se erige, no habrá disponibilidad de fondos. Este es un emprendimiento ligado a políticas de Estado que se vienen construyendo hace años”, subrayó.“Sería importante que Mattiauda deje actuar con la miopía que lo caracteriza y comprenda lo que esto significa. De lo contrario, y a sabiendas de que su estrechez le impedirá tomar nuestros argumentos como válido, que se comunique con el intendente de Salto o con Luis Lacalle Pou, el presidente de la vecina república, a ver qué opinan de sus objeciones al proyecto”, concluyó.