“No hay dinero ocioso”

“El gobernador (Gustavo Bordet) debe pensar que tenemos mejores caminos del país y por eso no invierte la plata en arreglarlos. Es inentendible que la Dirección de Vialidad decida mantenerla en el banco en vez de mejorar las rutas que les impiden a los entrerrianos que trabajan en el campo sacar su producción” ironizó el presidente del bloque de PRO.“La semana pasada, cuando tratamos el presupuesto en el recinto mostramos cómo éste gobierno sub ejecutó sistemáticamente los montos destinados a la construcción de hospitales, escuelas y rutas en la provincia, ahora nos enteramos que Vialidad Provincial tiene guardada la plata y no la gasta en las obras que necesitan todos los entrerrianos”, advirtió.Esta afirmación fue realizada luego de afirmar que existen más de 720 millones de pesos depositados en la cuenta de Vialidad Provincial sin destino específico. Los recursos corresponden al “Fondo de Desarrollo Vial” creado por Ley 9602, coparticipación del impuesto a los combustibles y recursos propios de la Dirección de Vialidad.“Gran parte de los recursos depositados y no utilizados corresponden al Fondo de Desarrollo Vial que se financia con recursos provenientes del 30% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural”, indicó Vittor. “En un contexto en el que los sectores de la producción vienen haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con sus obligaciones tributarias, es imperdonable que Vialidad tenga la plata parada sin destinarla al mejoramiento de los caminos” señaló el diputado de cambiemos.El mencionado fondo tiene como destino la construcción, mantenimiento y conservación de la red vial provincial, comprendiendo los caminos, carreteras, puentes y obras complementarias o accesorias de los mismos. También puede ser usado para la adquisición y mantenimiento de maquinarias, equipos, accesorios, materiales y otros insumos a partir de los criterios que determinen las distintas Zonales de Vialidad. “Mientras las Zonales de Vialidad se caen a pedazos porque no tienen los recursos para el mantenimiento de las obras de su jurisdicción los recursos están parados poniendo de manifiesto la ineficiencia de la Dirección para gestionar sus fondos” remató Vitor.El presidente del bloque oficialista en la Cámara baja Reynaldo Navarro aseguró que cada obra que lleva adelante el estado provincial en sus diferentes reparticiones – incluida Vialidad- “tienen que tener un fondo de respaldo para pagar las certificaciones, así lo establece la ley de Obras Públicas” explicó.“No hay subejecución de obras”, remarco. Mencionó que la ley de Obras Públicas que rige la actividad del Estado obliga, ante cada proyecto, a contar con el respaldo financiero para concretarlo. “Los 720 millones de pesos a los que alude el diputado Esteban Vitor son para pagar obras de aquí a fin de año, no están ociosos” puntualizó.“El gobierno se rige mediante la ley N° 6351 de Obras Públicas, que establece claros lineamientos de la actividad del Estado y sus distintas áreas, incluida Vialidad Provincial. Esto significa que para cada proyecto se debe contar con los fondos específicos. Hay 29 obras que Vialidad está ejecutando en toda la provincia por más de 8 mil millones de pesos, y todas con los fondos para pagar las certificaciones a las empresas que las ejecutan” señaló Navarro.El legislador observó el detalle que la ley de Obras Públicas, en su artículo N° 8, establece: “Previo al llamado a licitación, a la contratación directa o a la iniciación por vía administrativa de toda obra, trabajo o adquisición deberá disponerse o estar autorizado el respectivo crédito presupuestario, acorde con el monto que se prevea ejecutar anualmente, excepto ante circunstancias o eventos imprevisibles que hagan indispensable la ejecución de reparaciones o construcciones nuevas”.“Por eso no podemos hablar de subejecución, por el contrario, tenemos que hacer referencia a la seriedad con que se ejecutan las obras, que cuentan con el presupuesto para concretarse” expresó. “Los 720 millones de pesos no están ociosos, son el respaldo que debe tener la repartición para afrontar los pagos hasta fin de año. No hay subejecución, por el contrario” finalizó el legislador de Tala.