Redacción de Página Política De la

Fundamentos

De esta manera, el titular del Ejecutivo avaló la decisión de continuar la cuarenta dura hasta el 10 de mayo, tal como lo dispuso el gobierno nacional. Pero apuntó que por Consejo del Comité de Emergencia Sanitaria se prorrogará por una semana más la decisión de autorizar estas salidas.Mientras tanto, apuntó que sigue la evaluación paulatina de actividades comerciales que con protocolos aprobados podrán retomar la dinámica.Sin embargo, concedió la posibilidad de que cada intendente, en función de la realidad epidemiológica de su éjido, puedan proponer un protocolo ante el COES para que pueda habilitarse la salida de esparcimiento.“Esta decisión está fundamentada en que, si bien Entre Ríos es una provincia que no tiene circulación activa del virus, todas las provincias que la rodean sí la tienen. Estamos muy cerca de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y en países cercanos como Brasil, Uruguay la situación es bien diferente”, argumentó Bordet.“Ha costado mucho poder conservar que en Entre Ríos haya sólo casos por viaje o por contacto estrecho. En una semana se evaluará cómo seguimos para poder tener la certeza de no estar dilapidando el esfuerzo que todos los entrerrianos hemos realizado durante este tiempo”, expuso acompañado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y el titular de Epidemiología, Diego Garcilazo.“Cada municipio, no obstante, puede solicitar la excepción para las salidas de esparcimiento. Para esto deberá elevar un protocolo donde se establezcan las medidas de control y el comité evaluará y determinará si es factible en función de la situación epidemiológica de cada una de nuestras ciudades”, continuó Bordet. .Concluyó que “mas allá de la normativa”, se apunta a “reforzar fundamentalmente los controles que nos son propios, nuestra ética como ciudadanos de entender que estamos frente a una situación que está afectando al mundo entero con problemas que afectan severamente la salud de la población”, exhortó el Gobernador.