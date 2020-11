Organizaciones

En este contexto, el MST repudió la distinción a quien es “referente del agronegocio, un modelo que representa el saqueo, el despojo y la contaminación”. “Grobocopatel es parte del empresariado que sistemáticamente amenaza nuestras vidas con el extractivismo, los agrotóxicos y que, a su vez, concentra cada vez más la riqueza en desmedro de las mayorías populares”, cuestionó el partido que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.“Creemos que no es casual que una universidad privada otorgue el reconocimiento máximo a personas de este tipo. La mercantilización de la educación va de la mano de la voracidad capitalista del mercado y este tipo de acciones lo demuestran”, fustigó el MST que advirtió que incluso hay universidades públicas en las que estos sectores “avanzan en las currículas, el financiamiento y la producción de conocimiento”.“La ciencia y la tecnología deben estar al servicio de las mayorías populares y no ser serviles a modelos productivos que destruyen el medio ambiente y nuestras vidas. Una vez más nos pronunciamos por una ciencia digna, es decir al servicio de las mayorías sociales y por un sistema educativo unificado, público, laico y científico”, concluyó el texto del MST.Por otro lado, Apf difundió un documento de fuerte cuestionamiento a la decisión de la UCU. Se afirma que este empresario “es uno de los mayores impulsores y partícipe necesario de un modelo de agronegocios cuyos daños han sido sobradamente probados, especialmente a partir del dolor de nuestra sociedad y la destrucción de nuestros territorios, tras el envenenamiento de nuestros alimentos y la transformación del derecho a la alimentación en un negocio financiero”.“Son vastos los estudios científicos, además de la prueba viva y cotidiana de quienes poblamos nuestra provincia, que fundamentan los daños a la salud por parte del agronegocio. Llevado a su máxima expresión por los pooles de siembra (como el que hasta hace dos días presidía Gustavo Grobocopatel), genera mutaciones, daños genéticos, enfermedades crónicas, degenerativas, neurológicas y agudas, así como destrucción de los ecosistemas en modos inconmensurables”, detalla el escrito.El documento pregunta “¿qué perfil profesional busca instalar una Universidad que honra a un empresario que plantea que si su forma de producir genera daño es responsabilidad del estado por no controlarlo?”.Pone en dudas, además, el “compromiso” de la UCR con la sociedad de la que es parte y que sufre los daños en la salud y el ambiente por un modelo ecocida de agronegocios”.Se cuestionó, además, el modo en que la decisión colisionaría con quienes fundaron la institución educativa: “¿Qué opinarían los fundadores de la Fraternidad, que dejaron sus esfuerzos e incluso sus bienes por solidaridad y en actividades que beneficiaban a sus semejantes y brindaban oportunidades a quienes no las tenían?”Firman el texto, entre otros, Nora Cortiñas, Miryam Kurganoff de Gorban, el colectivo ambiental Basta es Basta, distintas agrupaciones de Entre Ríos y otras provinciales y de la República Oriental del Uruguay, movilizadas por la cuestión ambiental como la Asamblea por el No a los Agrotóxicos de San José y Colón, Nodo Brote Nativo (Concordia), Por una vida sin agrotóxicos de Rosario del Tala, Espacio Cultural La Otra Casa de Rosario, cátedras abiertas vinculadas al tema, el periodista y docente Américo Schvartzman, el doctor Rafael Lajmanovich (UNL-Conicet) y el doctor Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario.