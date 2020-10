Redacción de Página Política De la

En el acceso al campo “Casa Nueva”, a un kilómetro de Santa Elena, en el Departamento La Paz, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri atendió a todos los medios nacionales que allí la esperaban. La pantalla, sin embargo, no le daba la exclusividad. La otra mitad mostraba el desalojo en Guernica, provincia de Buenos Aires.Un día antes, durante la audiencia en los tribunales de Paraná en la que se estaba discutiendo el desalojo de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas identificados con Juan Grabois, la figura que dio el presente en el lugar fue Miguel Ángel Pichetto, quien se desempeña como auditor general de la Nación. El ex candidato a vicepresidente de Macri y uno de los voceros en defensa de la Resolución 125 se fotografió con Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Etchevehere.Este miércoles, el Gobernador apartó a Sebastián Bergalio, director de la Casa de la Cultura de la provincia, luego de que el medio El Disenso difundiera imágenes que daban cuenta del funcionario saliendo en la madrugada del campo. La información se encargaron de repartirla los hermanos Etchevehere.