“En todos los análisis aparece como un tema prioritario la necesidad de trabajo, sobre todo para los jóvenes, para que no se vayan de Entre Ríos a buscar mejores horizontes, por eso es importante generar herramientas que faciliten la creación de oportunidades para mejorar las condiciones de empleo”, dijo Esteban Vitor.En ese marco el diputado por Cambiemos presentó dos proyectos de ley para contribuir al debate sobre las oportunidades de empleo en la provincia.Uno de los proyectos propicia la creación de un “Régimen Provincial de Promoción de Primer Empleo”, con la finalidad de generar una herramienta de fomento para la creación de nuevos puestos de trabajo registrado, especialmente direccionada para los jóvenes de nuestra provincia, como base de su formación y desarrollo.El otro de los proyectos, apunta a crear en el ámbito de la Legislatura el Observatorio de Empleo e Inserción Laboral, que recabará, administrará y brindará información sobre empleo, desempleo y condiciones de trabajo, referidos a empleo público, privado y otras figuras de vinculación en las que exista un débito laboral o prestación de tareas, sean de carácter laboral o asistencial.Sobre la primera de sus iniciativas, Vitor precisó que “está inspirada en el proyecto de ley que el ex presidente Mauricio Macri presentó en 2016 que contemplaba un sistema de beneficios integrado por exenciones sobre las contribuciones patronales con destino a los subsistemas de la seguridad social y de incentivos consistentes en compensaciones económicas para la contratación de trabajadores”.Este régimen promovido por el diputado de Cambiemos prevé beneficios impositivos en favor de los empleadores que contraten trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: tener entre 18 y 24 años pudiendo extenderse a los 16 años en los términos que lo autoriza la ley; que sea éste su primer empleo debidamente registrado y también cuando contraten trabajadores que cuenten con certificado nacional de discapacidad vigente.La iniciativa contempla que podrán acceder a los beneficios todos los empleadores privados contribuyentes en ingresos brutos de la provincia y aportantes patronales de la Ley 4035, cuyos trabajadores prestan tareas de forma regular en el territorio provincial.El empleador que contrate a los trabajadores definidos en el artículo 3º de la ley podrá deducir del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, por el término de (2) años a partir de la contratación, el monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil de los haberes que perciban los nuevos trabajadores contratados por el presente régimen.Para ser beneficiario, el empleador no debe estar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) establecido por Ley Nº 26.940, tiene que estar al día con sus impuestos, tasas y contribuciones, o en su caso con planes de facilidades de pago o refinanciación de deudas.El proyecto señala que los informes serán semestrales y anuales; y comprenderán el ámbito de la provincia, regiones y departamentos. Serán dados a conocer mediante su publicación en los sitios web oficiales de ambas Cámaras legislativas, y deberán permanecer publicados en los mismos por no menos de cuatro años.El presidente y secretario del Observatorio podrán pedir todo tipo de informes, en forma directa, referidos a la materia aludida en el artículo precedente, a funcionarios de los tres poderes, entes autárquicos y descentralizados, Uader y otras áreas del Estado.“Al analizar la emergencia ocupacional, que claramente existe en nuestra provincia, los únicos datos que pueden ser ponderados provienen de fuentes nacionales como el Indec, a través de la Encuesta Permanente de Hogares, mediante la cual la Dirección de Estadísticas y Censos local, elabora periódicos informes sobre pobreza, empleo y desempleo”, señaló Vitor en los fundamentos de este proyecto de ley.Y destacó que, sin menospreciar la seriedad del trabajo del Instituto Nacional, “el Observatorio que se pretende crear con este proyecto, aspira a obtener el mejor diagnóstico posible en materia de empleo, desempleo e inserción laboral, que es el que más se acerque a la realidad específicamente en nuestra provincia”.