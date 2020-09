Redacción de Página Política De la

Este día, lamentablemente, quedará en la historia del país como el día que no reconocieron la presencia del segundo bloque mayoritario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. El maltrato a las Instituciones es la principal característica del @FrenteDeTodos — Gabi Lena (@gabi_lena) September 2, 2020

Queremos volver a ocupar nuestras bancas para seguir representando a quienes nos votaron, y poder debatir seriamente los proyectos fundamentales para los argentinos. pic.twitter.com/lnA7ieCQWG — Alicia Fregonese (@aliciafregonese) September 2, 2020

“Evitar avivadas”

“Juntos por el Cambio ha dado todas las muestras posibles para que las instituciones de la República funcionen como corresponde, a diferencia del kirchnerismo, que atropella para aprobar las leyes que solo les interesan a ellos, no a la sociedad”, aseveró el legislador nacional.“Hemos acompañado las leyes que ha necesitado el gobierno en el marco de la crisis sanitaria, pero no nos prestaremos a sus maniobras espurias y a sus intentos de aprovechar la situación de excepcionalidad -producto de la pandemia- para que se avance en leyes importantes como la reforma judicial, que le interesan -sobre todo- a la vicepresidenta”, sostuvo.“Los diputados de Juntos por el Cambio queremos trabajar, como lo hacen miles de argentinos, respetando los protocolos y con reglas claras de juego. Por eso estuvimos en el recinto, para garantizar que los temas de fondo no se traten de manera virtual”, enfatizó Benedetti.En igual sentido se pronunció la diputada Grabriela Lena, también radical y parte de la corriente Illia de la UCR de Entre Ríos, que lidera Benedetti.También estuvo presente en el recinto el radical Jorge Lacoste. “Después de más de ocho horas de labor parlamentaria buscando una salida, esperábamos un giro a la racionalidad, el sentido común. No puede ser que el lugar donde se dicta la ley sea el lugar donde se busque la trampa, el atajo”, criticó en declaraciones a. Para el dirigente “sesionaron sin cumplir con un precepto constitucional que es el reglamento interno de la cámara. Estamos preocupados, dispuestos a trabajar, a sesionar, esperamos que recapaciten. No se puede atropellar todos los días al pueblo argentino”.Desde el PRO, la diputada Alicia Fregonese fue también parte del reclamo para “volver a ocupar nuestras bancas para seguir representando a quienes nos votaron, y poder debatir seriamente los proyectos fundamentales para los argentinos”.Gustavo Hein, por su parte, explicó a este portal que era su intención estar en el recinto pero debió ausentarse por un inconveniente familiar.Benedetti consideró que “la Argentina está esperando que los políticos nos pongamos de acuerdo, que elaboremos y discutamos leyes de cara a la sociedad, que debatamos sin trampas, que el Congreso comience a funcionar a pleno y avance en las leyes que el país necesita”.“Argentina está atravesando por un momento muy difícil en materia sanitaria y económica, por eso estamos poniendo el cuerpo, para evitar avivadas y chicanas inútiles que tergiversen las reales demandas de la sociedad”, subrayó el diputado radical.“Los temas de fondo, de gran dimensión institucional como la reforma judicial, la reforma jubilatoria, el presupuesto -en los que claramente hay posiciones encontradas- no se pueden tratar por zoom, se tienen que discutir de frente a una ciudadanía que está esperando de nosotros mucho más de lo que le estamos dando”, consideró por último Benedetti.