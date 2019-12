Redacción de Página Política De la

“Estamos en una situación de emergencia, producto de que hubo una decisión de reducir el peso del Estado en la economía; porque implementaron una reducción gradual y sostenida de los impuestos, en cargas impositivas diversas (impuesto a las ganancias, a los bienes personales, retenciones, entre otros), que generó concentración de la riqueza, más pobreza, desocupación, y, consideraban que era un tema que el Estado no debía resolver. En cambio, nosotros entendemos que el mercado no lo iba a resolver, y que el Estado debe intervenir para solucionarlo”, enfatizó el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.En ese contexto, explicó que “cuando necesitaron financiar al Estado, lo hicieron en el mercado de capitales, y se cortó el crédito; se financió con el Fondo Monetario Internacional, y también se cortó. Nosotros asumimos y pensamos ‘qué hacemos’. Si convalidamos todas las bajas de impuestos que estaban comprometidas en las distintas normas y leyes para ciertos sectores con capacidad contributiva; y el Estado tuviera que intervenir, como lo está haciendo, en aumento a los jubilados, la tarjeta alimentaria, la asignación universal, todo lo que está disponiendo nuestro gobierno en esta primera semana; el desfinanciamiento hubiera sido mayor. Y para ello, cómo lo financiamos. Esta es la pregunta que se hizo nuestro Presidente y equipo de gobierno. No tenemos la posibilidad de acudir a algún lugar para financiar esto porque las vías de financiamiento están cerradas ya que el gobierno anterior debió pagar la deuda en capital e intereses y en los plazos pactados, y no lo hizo”, sentenció.Y continuó en esa línea: “Dijeron que era un default virtual, lo llamaron reperfilamiento, pero fue un default real porque al vencimiento de las obligaciones, el Tesoro no pagó como tenía que hacerlo. En definitiva, tenemos un Estado de default, con un déficit creciente y sin financiamiento - y sin nombrar los vencimientos de deuda que están previstos para el 2019, 2020 y que no tenemos forma de financiarlo- y en la medida que no se tome una actitud como toma nuestro gobierno, de ir a los acreedores privados, públicos, semipúblicos, organismos internacionales, para decirles que tomaremos un tiempo para que la Argentina pueda crecer y de esta manera pueda pagar lo que tiene que pagar, no podremos salir adelante. Por eso, nosotros vamos a apoyar esta ley para que Alberto pueda tener las herramientas para gobernar”, concluyó.