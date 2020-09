Superposición

Las autoridades partidarias debían renovarse a mitad de noviembre. El aplazamiento de las internas para el 18 de abril implica estirar los mandatos por cinco meses. Pero, en los hechos, esa extensión en el gobierno del partido no irá más allá de fin de año, porque enero es habitualmente un mes de receso y en febrero ya comenzará a correr el cronograma para la interna.¿Qué cambia con la prórroga de una interna que, en principio, iba a ordenar el escenario dentro del radicalismo? En diálogo con, el presidente de la UCR dijo que se propone “continuar con lo que veníamos haciendo. Reafirmar el radicalismo hacia adentro, apuntando a encontrar respuestas desde el radicalismo a los requerimientos que tenga la sociedad, que de alguna manera se empezó a hacer este año”.En esta extendida cuarentena, la UCR fue el partido de la provincia que más importancia le dio a la continuidad de su vida interna. Desde el Comité Provincial se organizaron las primeras reuniones virtuales, que se continuaron primero semanalmente y en el último mes en forma quincenal.-Influyó un poco el tiempo interno para la renovación de autoridades. Todo el mundo estaba un poco con esa mirada. Espero que esta prórroga ayude a tener otras posiciones más consensuadas.-No, todavía no. Recién terminamos de aplazar la elección. Tendremos nuestras reuniones e iremos avanzando en las distintas situaciones que no estaban previstas en este Comité. Empezaremos a charlar, no sólo estas cosas sino otras, con situaciones que se vienen dando no sólo en lo provincial sino en lo nacional donde el radicalismo viene haciendo algunos planteos. Calculo que en las próximas dos reuniones va a empezar a haber otras definiciones porque esta conducción va a tener que empezar a resolver cuestiones que no tenía previstas.-El radicalismo es aliancista. Cómo se conforme esa alianza es un tema que habrá que debatir en los próximos meses. Es un debate que era para la próxima conducción el partido, pero que por la prórroga va a tener que empezar a dar esta conducción.La definición sobre la próxima alianza no puede ir más allá del primer cuatrimestre de 2021, porque en junio habrá que presentar listas para las PASO de agosto en las que se elegirán los candidatos a diputados nacionales para las legislativas de octubre. Como nunca antes, la interna para los cargos partidarios se pegará con la interna para cargos electivos.“Evidentemente va a ser parte de las construcciones que habrá que hacer a futuro. En la interna partidaria va a estar más presente la cuestión de la alianza con el PRO”, pronosticó Arribalzaga.-Entiendo que si. No sé qué efecto producirá la cercanía de la interna partidaria con las elecciones legislativas y con los posicionamientos que se vayan dando para esos comicios. Y la elección legislativa está relacionada también con las definiciones hacia 2023. Podría incluso repetirse una renovación por consenso para el partido y que las diferencias internas se diriman en las PASO de agosto. Todo puede ser.