“Aquí es cuestión de que todas las autoridades nos pongamos de acuerdo. No se trata de hacer una confrontación de jurisdicciones, sino ponerse de acuerdo. En eso están los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe. Se debe accionar y evitar que todo esto siga sucediendo, además de sancionar a los responsables oportunamente", dijo el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes.“Las causas de los incendios son concurrentes, es decir que hay varios factores. Productores ganaderos que utilizan la técnica para renovación de pasturas, de propietarios santafesinos, pero también hay cazadores furtivos y gente que viene de Rosario y de Santa Fe y utiliza las islas los fines de semana, y también generan estos focos ígneos”, hizo saber. Las actas de infracción fueron presentadas de oficio ante la justicia.“Y hay factores climáticos, porque no es sencillo apagar incendios ahí. Son muy altas las pasturas y entonces puede ser que por la superficie se arroje agua, pero por debajo queda encendido el fuego y cuando hay viento se vuelve a encender".Bordet se reunió la vicegobernadora Laura Stratta; los ministros de Gobierno, Rosario Romero, y Juan José Bahillo; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el jefe de Policía, Gustavo Maslein; el responsable de la Brigada Forestal, Ariel Martínez; y el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, entre otros.Tras el encuentro, Rodríguez Signes, afirmó que el tema de los pastizales en el Delta entrerriano "forma parte de las principales preocupaciones del gobernador" y destacó las acciones que se han llevado adelante hasta ahora.Más adelante, precisó: "Hemos aplicado las leyes vigentes. En primer lugar, la provincia prohíbe la quema de pastizales mediante la ley 9868 y la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación hace los sumarios pertinentes, trata de determinar los responsables”.Por otro lado, el gobernador “hizo una denuncia penal ante el Juzgado Federal con competencia en Victoria. No es una responsabilidad exclusiva de los entrerrianos ni del gobierno de Entre Ríos que no le escapa a la responsabilidad, pero necesitamos de la colaboración de propietarios, arrendatarios y productores que viven en Rosario, como así también de gente de esa ciudad que viene a las casas de fines de semana que tienen en Entre Ríos a pesar de que está prohibido el turismo".Párrafo seguido, indicó que "aviones hidrantes la provincia no tiene y por eso debe requerirlos a la nación" y remarcó que el gobierno entrerriano "está haciendo todo lo que puede por evitar los incendios y por promover las acciones para determinar responsabilidades".“Estamos identificando los propietarios y notificándolos para que concurren a una reunión en la provincia y pedirles que colaboren porque son también responsables", sostuvo finalmente el fiscal de Estado.En tanto, el jefe de la policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, informó sobre las acciones que se vienen concretando desde la fuerza en torno a los incendios y sobre otras custodias que se llevan a cabo en la zona de islas, y explicó la información brindada al gobernador.“El gobernador y todo su equipo están muy preocupados por los incendios que se vienen llevando a cabo, más que nada en las zonas frente a Rosario, en las islas entrerrianas. Le dimos a conocer lo que se ha hecho. La policía está trabajando desde el mes de febrero con las comisarías que tenemos de Delitos Rurales en la zona y la Brigada Forestal; y hemos trabajando en conjunto con autoridades de la Nación”.“Hay muchos factores que nos juegan en contra, como la bajante del río, la sequía, la afluencia de personas a las islas que no tienen contemplación al momento de hacer fuego. Estamos trabajando para poder contrarrestar esto y vamos a implementar torres de video vigilancia en las comisarías para monitorear, usar los medios aéreos trabajando en conjunto con Nación y dragar en las islas para la obtención de agua para contrarrestar el fuego. Son acciones que vamos programando para ponerlas en acción”, explicó Maslein.Precisó que la Policía en la zona cuenta con tres comisarías. Una está ubicada frente a San Lorenzo, otra frente a Rosario y la otra más al sur, en la boca del río Pavón frente a Villa Constitución, todas dotadas con personas y medios, con lanchas y caballos.“Este domingo el personal se trasladó unos 15 kilómetros a caballo para sofocar unos focos ígneos en el lugar. Se hace tarea de prevención, más que nada por el delito más común que es el abigeato; si bien el 90 por ciento de la hacienda proviene de productores santafesinos, son islas entrerrianas y la custodia la tiene la policía de Entre Ríos. Y ahora hemos reforzado con la gente de Forestales por el motivo de los incendios”, indicó el jefe policial.Por su parte, el comisario inspector Ariel Martínez, a cargo de la Brigada Forestal, explicó que “por la bajante del río no se puede acceder en lancha en muchos lugares, por lo cual se llega caminando o a caballo. Es bastante desgastador, pero la tarea se cumple”, dijo Martínez y apuntó que también se trabajó en coordinación con la Nación.Por su parte, el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, señaló la preocupación del gobierno entrerriano ante la quema de pastizales, "la degradación de la flora y fauna y la afectación de los cursos de agua, ya que esto se da en el marco de una bajante extraordinaria del río Paraná, ante lo cual cualquier incendio que se genere puede provocar grandes problemas. Además, nos preocupa el impacto del humos tanto en las ciudades santafesinas como entrerrianas".Precisó que desde la Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación de la Ley 9868 de Manejo del Fuego, "trabajamos en los operativos de detección y combate de los incendios, labramos actas de infracción y aplicamos multas a los responsables".En lo que respecta a lo operativo, Barbieri informó que "la Secretaría de Ambiente cuenta con brigadistas especializados en el combate de incendios forestales que trabajan de manera articulada con la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, bomberos y las fuerzas de seguridad y Protección Civil de Santa Fe y de Nación".A su vez, se avanza en la fase administrativa "realizando las actas de infracción que corresponden, y que llevan a la sanción o aplicación de multas. Dicha información fue presentada de oficio a la justicia".