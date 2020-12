Paraná

Asunción Las nuevas autoridades del PRO entrerriano asumirán el 10 de diciembre, con un acto en Paraná, en el que también se definirán los cargos anexos (apoderado, tesorero, etc.).



Eduardo Caminal presidirá el PRO por dos años.



La lista opositora que encabezó Roberto Niez llevará tres vocales, en representación de la minoría.

Hasta las nuevas oficinas que Macri abrió en Olivos, a diez cuadras de la quinta presidencial, viajaron Eduardo Caminal, nuevo presidente del PRO provincial, acompañado de algunos de los integrantes del nuevo Consejo Directivo: Valentina Gotte, Mariano Berdiñas, Emanuel Gainza, Mauro Vazon, Guillermo Bernaudo, Carla Duré y Nancy Ballejos.Para no profundizar grietas, la delegación entrerriana pasó antes a saludar a Rogelio Frigerio, que fue el armador de la lista que se impuso en las elecciones del pasado sábado.Macri no soslayó la imagen de partido chico que reforzó la elección del sábado, en la que apenas votaron 1.900 personas en toda la provincia. El ex mandatario planteó la necesidad de ampliar la cantidad de referentes y dirigentes en la provincia, y propuso que ya desde ahora empiecen a trabajar candidaturas a intendente en cada localidad de Entre Ríos. En ese sentido, se valoró como una buena herramienta a la recientemente sancionada ley de paridad de género.El objetivo, naturalmente, es fortalecer la posición de PRO en la relación con la UCR dentro de Juntos por el Cambio de Entre Ríos, donde la desproporción de estructuras partidarias es notable.En los años anteriores, el PRO contaba con el control del gobierno nacional. Eso no sólo le permitió equilibrar la relación de fuerzas dentro de Cambiemos, sino dominar con claridad al radicalismo, cuya dirigencia aceptó con pragmatismo esa sociedad que le reportó recuperar poder en muchas intendencias y en cargos legislativos provinciales y de ciudades.Pero ahora la discusión para el armado electoral se dará por primera vez desde el llano, en una relación de mayor horizontalidad.Luego de la reunión con la conducción provincial, Macri mantuvo un encuentro con el ex concejal de Paraná Emanuel Gainza, cabeza política de la lista que llevó a Silvia Campos a la presidencia del PRO de la ciudad.En el PRO de Entre Ríos, que tiene como jefe a Frigerio, predominan los moderados. Pero en la interna, la lista de Gainza llevó como primer candidato a asambleísta al ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, la versión más clara de los halcones que se ha visto en la provincia y que adquirió una fuerte visibilidad por el conflicto sucesorio con su hermana Dolores, asociada con Juan Grabois en el Proyecto Artigas.En la reunión, Gainza impuso a Macri sobre las últimas novedades políticas de Paraná, como la conformación de un bloque de concejales de Juntos por el Cambio, que expresa una ruptura de parte de la UCR con el liderazgo del exintedente Sergio Varisco (cumple condena por narcotráfico) y tiene al aspirante a la intendencia de PRO como secretario político. A propósito, el ex edil ratificó ante Macri sus aspiraciones al entregarle su plan de gobierno llamado Paraná 2030.